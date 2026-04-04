Đội của Messi tạo 'cuộc chơi' mới cho bóng đá

NU Stadium không chỉ là “ngôi nhà” mới của Messi mà còn mở ra cách làm bóng đá hoàn toàn khác tại Mỹ, nơi khán giả không chỉ xem mà còn muốn được nhìn thấy.

Inter Miami tạo “cuộc chơi” mới cho bóng đá.

Một ngày đặc biệt đã đến với Inter Miami khi NU Stadium chính thức khai trương bằng trận đấu gặp Austin FC. Với Lionel Messi, đây không đơn thuần là một sân bóng mới, mà là biểu tượng cho tham vọng tái định nghĩa bóng đá tại Mỹ.

Ngôi sao Argentina thừa nhận sự háo hức trước cột mốc này. Anh gọi đó là “một ngày để tận hưởng” cho tất cả, từ CLB đến người hâm mộ. Ngay trước giờ khai trương, Messi cũng ghé thăm khán đài mang tên mình, chi tiết cho thấy tầm vóc của anh trong dự án mang tính biểu tượng này.

NU Stadium không chỉ là nơi tổ chức các trận đấu. Nó được xây dựng như một tổ hợp giải trí hoàn chỉnh, bao gồm khu thương mại, văn phòng, khách sạn và công viên rộng 23 ha. Với sức chứa 26.700 chỗ, sân giúp Inter Miami kỳ vọng tăng hơn 30% doanh thu từ vé.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Nếu ở châu Âu, sân vận động là nơi phục vụ bóng đá thuần túy, thì tại Mỹ, đó là trung tâm trải nghiệm. NU Stadium được thiết kế để tổ chức sự kiện quanh năm, từ bóng đá đến hòa nhạc, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và cơ sở hạ tầng linh hoạt.

Công nghệ cũng là yếu tố then chốt. Sân được trang bị Wi-Fi dung lượng lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mái che toàn bộ khán đài nhằm giảm nhiệt, điều rất cần thiết tại Miami.

Messi giúp bóng đá Mỹ được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất nằm ở khu vực VIP. Inter Miami hướng tới việc biến trải nghiệm sân bóng thành một phần của văn hóa giải trí kiểu Mỹ. Những chỗ ngồi sát mặt sân, phòng kính nhìn thẳng vào đường hầm cầu thủ hay khu VIP ngay đường biên mang lại cảm giác gần gũi chưa từng có.

Triết lý này được thể hiện rõ: khán giả không chỉ đến để xem bóng đá, mà để trở thành một phần của sự kiện. Người nổi tiếng không còn “ẩn mình” trong phòng riêng như ở châu Âu. Ngược lại, họ muốn xuất hiện, muốn được nhìn thấy.

Mô hình này nhanh chóng cho thấy hiệu quả. Hơn 20% số ghế tại sân là ghế cao cấp. 17/18 phòng “field suite” sát sân đã được bán hết từ sớm, với mức giá lên tới 500.000 USD mỗi mùa. Riêng hạng mục này mang lại khoảng 8 triệu USD cho CLB, với các hợp đồng kéo dài từ 7 đến 10 năm.

Sự khác biệt giữa Mỹ và châu Âu vì thế ngày càng rõ. Nếu ở châu Âu, người hâm mộ đến sân để theo dõi trận đấu, thì tại Mỹ, họ đến để trải nghiệm, kết nối và khẳng định vị thế.

NU Stadium không chỉ là một sân vận động mới. Nó là lời tuyên bố của Inter Miami và MLS: bóng đá có thể trở thành một ngành công nghiệp giải trí toàn diện. Và trong cuộc chơi đó, Messi không chỉ là ngôi sao trên sân, mà còn là trung tâm của một mô hình kinh doanh mới.