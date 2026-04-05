7 cầu thủ MU đang cho mượn sẽ về đâu?

Andre Onana khả năng cao không được Trabzonspor giữ lại. Với mức lương cao và việc Senne Lammens đang nổi lên như lựa chọn số một lâu dài, MU buộc phải tìm phương án bán Onana trong hè này.
Jadon Sancho không còn tương lai tại MU, khi quãng thời gian cho mượn ở Aston Villa không đủ để thay đổi quan điểm của CLB. Hợp đồng sắp hết hạn cũng khép lại hành trình dang dở của một bản hợp đồng từng rất được kỳ vọng.
Marcus Rashford không còn nhiều cơ hội ở lại MU dù thi đấu tốt cho Barcelona, điển hình là màn toả sáng trước Atletico Madrid rạng sáng 5/4. Mối quan hệ của Rashford với MU khó hàn gắn, việc để anh đến Barcelona với giá khoảng 25 triệu bảng được xem là hợp lý cho tất cả các bên.
Tương lai của Rasmus Hojlund không còn nằm trong tay MU, khi Napoli được cho là kích hoạt điều khoản mua đứt vào mùa hè. Một trong những điều kiện là Napoli giành vé dự Champions League và với khoảng cách 8 điểm so với Juventus hiện tại, khả năng này đang rất rõ ràng.
Ethan Wheatley tích lũy kinh nghiệm qua các bản hợp đồng cho mượn tại Walsall, Northampton Town và gần nhất là Bradford City. Dù chưa tạo dấu ấn rõ nét, tiền đạo 20 tuổi vẫn còn hợp đồng đến 2028 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được MU cho mượn để phát triển thêm.
Toby Collyer trải qua mùa giải không suôn sẻ với 2 lần được cho mượn tại West Brom và Hull City, trong đó quãng thời gian ở West Brom bị gián đoạn vì chấn thương. Khi trở lại thể trạng tốt nhất, tiền vệ này xứng đáng có thêm cơ hội ở Championship. Mùa tới sẽ mang tính quyết định với tương lai của anh tại MU.
Harry Amass gây ấn tượng trong quãng thời gian thi đấu cho Sheffield Wednesday, trước khi dính chấn thương ở màn ra mắt Norwich. Nếu kịp bình phục, hậu vệ 19 tuổi có thể được MU giữ lại để thử sức ở đội một mùa tới.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.