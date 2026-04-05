Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phương án thay Fernandes ở MU

  • Chủ nhật, 5/4/2026 16:34 (GMT+7)
Bruno Fernandes được cho là gợi ý ban lãnh đạo MU chiêu mộ tiền vệ trẻ Mateus Fernandes như phương án kế thừa lâu dài ở tuyến giữa.

Bruno tiến cử Mateus cho MU.

Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford lên kế hoạch tái thiết lực lượng, việc tìm người thay thế Bruno trở thành ưu tiên. Mateus Fernandes sớm được MU quan tâm sau những màn trình diễn nổi bật dù West Ham sa sút và vật lộn ở nhóm cuối bảng.

Mateus không phải mục tiêu số một, song được xem là lựa chọn tiềm năng trong kế hoạch bổ sung ít nhất 2 tiền vệ mới của MU. Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên đáng chú ý như Elliot Anderson, Adam Wharton, Sandro Tonali hay Carlos Baleba cũng nằm trong tầm ngắm.

Mateus có bước tiến đáng kể khi lần đầu được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha trong đợt FIFA Days tháng 3, qua đó có dịp tập luyện cùng thần tượng Bruno. Bản thân cầu thủ trẻ thừa nhận đội trưởng MU là hình mẫu lớn nhất trong sự nghiệp.

Ở chiều ngược lại, tương lai của Bruno tại Old Trafford chưa rõ ràng khi anh dự kiến đưa ra quyết định sau World Cup 2026. Trong khi đó, việc Casemiro ra đi theo dạng tự do vào hè này càng khiến nhu cầu tăng cường tuyến giữa trở nên cấp thiết.

Áp lực tài chính, bao gồm khoản lỗ hơn 100 triệu bảng, có thể buộc West Ham phải cân nhắc bán Mateus chỉ sau một mùa giải, kể từ khi chiêu mộ anh với giá khoảng 40 triệu bảng.

Ngoài MU, cả Man City cũng quan tâm Mateus. Trong bối cảnh Bernardo Silva có thể rời Etihad, cuộc đua giành chữ ký Mateus hứa hẹn sẽ căng thẳng trong hè 2026.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Fernandes Fernandes

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý