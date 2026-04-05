MU có thể kiếm 100 triệu bảng nhờ bán 8 cầu thủ

MU chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Joshua Zirkzee nằm trong diện thanh lý.

Theo kế hoạch, ít nhất 8 cầu thủ đội một sẽ rời Old Trafford sau khi mùa giải khép lại. Trong số này, các cái tên đáng chú ý như Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Andre Onana, Rasmus Hojlund và Marcus Rashford đều có thể bị bán để cân đối tài chính.

MU kỳ vọng thu về khoảng 100 triệu bảng từ nhóm cầu thủ nói trên, qua đó có thêm ngân sách để chiêu mộ tân binh phù hợp cho mùa giải mới.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia nhiều khả năng sẽ rời đi theo dạng tự do. Dù không thể thu phí chuyển nhượng, quyết định chia tay này giúp “Quỷ đỏ” giảm đáng kể quỹ lương, đặc biệt khi Casemiro nhận mức đãi ngộ lên tới 350.000 bảng/tuần.

Ở hai thương vụ cho mượn Marcus Rashford và Rasmus Hojlund, MU kỳ vọng thu về khoảng 64 triệu bảng phí mua đứt từ Barcelona và Napoli. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn cần thu thêm ít nhất 19 triệu bảng từ thương vụ bán Andre Onana vào mùa hè tới để tránh vi phạm các quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính.

“Quỷ đỏ” cũng được cho là sẵn sàng chịu lỗ ở các bản hợp đồng đắt giá như Manuel Ugarte hay Joshua Zirkzee nhằm nhanh chóng tái cấu trúc đội hình.

Ở chiều ngược lại, MU đặc biệt quan tâm tới tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tuy nhiên, mức giá 100 triệu bảng là rào cản lớn, nhất là khi kình địch Man City cũng nhập cuộc.

