MU đón tin vui về Dorgu

  • Chủ nhật, 5/4/2026 12:20 (GMT+7)
MU nhận tín hiệu tích cực về lực lượng khi Patrick Dorgu trở lại tập luyện trên sân cỏ, tiến gần hơn tới thời điểm tái xuất.

Dorgu đang chuẩn bị cho ngày trở lại.

Theo Manchester Evening News, hậu vệ người Đan Mạch hiện thực hiện các bài tập cá nhân, đánh dấu bước quan trọng trong quá trình hồi phục.

Dorgu dính chấn thương gân kheo trong trận thắng Arsenal 3-2 hồi cuối tháng 1. Ở trận đó, cầu thủ người Đan Mạch chơi nổi bật và ghi bàn, nhưng phải rời sân ở những phút cuối. MU xác nhận anh cần thời gian điều trị và vắng mặt trong giai đoạn quan trọng.

Cuối tháng trước, Dorgu trở lại phòng gym tại Carrington. Hiện tại, anh bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục với cường độ tăng dần. Dù vậy, MU chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại. Ban huấn luyện muốn thận trọng để tránh rủi ro tái phát chấn thương.

Theo kế hoạch, Dorgu khả năng sẽ cùng đội tham dự trại tập huấn tại Ireland trong tuần tới. Đây là cơ hội để anh nâng cao thể trạng và sẵn sàng cho giai đoạn nước rút của mùa giải.

Trước khi chấn thương, Dorgu là điểm sáng của MU. Anh kiến tạo trước Aston Villa, ghi bàn vào lưới Newcastle dịp Boxing Day và tiếp tục để lại dấu ấn trong các trận gặp Burnley, Manchester City và Arsenal.

Sự thăng tiến của Dorgu gắn liền với việc anh được sử dụng linh hoạt ở hành lang trái. HLV Michael Carrick đánh giá cầu thủ này có thể chơi tốt ở cả vai trò hậu vệ lẫn tiền vệ cánh, đồng thời mang lại mối đe dọa rõ rệt trong tấn công.

Nếu kịp trở lại ở giai đoạn cuối mùa, Dorgu hứa hẹn sẽ mang đến thêm phương án chất lượng cho MU trong cuộc đua quan trọng phía trước.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

