Arsenal sụp đổ, Henry gọi là 'đáng xấu hổ'

Thất bại trước Bournemouth tại vòng 32 Premier League khiến Arsenal hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ lẫn các cựu danh thủ.

Arsenal bất ngờ sảy chân trước Bournemouth.

Sau cú ngã gây sốc trước Bournemouth tối 11/4, Arsenal không chỉ đánh rơi điểm số mà còn đánh mất niềm tin từ chính những biểu tượng của bóng đá Anh. Những lời nhận xét từ cựu tiền đạo Thierry Henry và Alan Shearer không chỉ thẳng thắn mà còn mang sức nặng của sự thất vọng.

Henry không né tránh. Với ông, đây là thời khắc để một ứng viên vô địch chứng minh bản lĩnh, và Arsenal đã thất bại. Cựu tiền đạo người Pháp gọi trận thua này là “đáng xấu hổ”, đồng thời chỉ ra vấn đề cốt lõi: đội bóng của Mikel Arteta thiếu “tâm thế của nhà vô địch”. Khi áp lực dâng cao, họ không thể giữ được sự lạnh lùng cần thiết.

Nhận định của Henry càng đáng chú ý khi đặt cạnh cuộc đua với Manchester City. Ông nhấn mạnh, chỉ cần một chiến thắng, đội bóng của Pep Guardiola có thể xoay chuyển cục diện. Sự khác biệt nằm ở khả năng phản ứng trong nghịch cảnh, thứ mà Arsenal chưa thể hiện đủ.

Trong khi đó, Shearer thậm chí còn gay gắt hơn. Ông đặt dấu hỏi trực diện về tương lai của Arteta nếu Arsenal tiếp tục trắng tay. Theo huyền thoại người Anh, một đội bóng từng được xem là ứng viên hàng đầu mà không thể giành Premier League hay UEFA Champions League thì khó có thể chấp nhận.

Không dừng lại ở kết quả, Shearer còn chỉ ra điểm nghẽn trong lối chơi. Arsenal đang phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống cố định, thay vì kiểm soát trận đấu bằng chất lượng chơi bóng. Khi những phương án quen thuộc bị hóa giải, họ lập tức rơi vào bế tắc.

Đáng nói, cả Henry và Shearer đều đồng tình với nhận xét trước đó của Patrice Evra: Arsenal giống như một “series Netflix”, cuốn hút nhưng thiếu cái kết trọn vẹn. Một hình ảnh vừa châm biếm, vừa phản ánh chính xác vấn đề tồn tại nhiều năm.

Từ vị thế ứng viên cho mọi danh hiệu, Arsenal đang trượt dần vào vòng xoáy nghi ngờ. Và với những gì đang diễn ra, áp lực lên Arteta sẽ chỉ ngày một lớn hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.