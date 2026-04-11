Arteta thừa nhận sai lầm bản thân

HLV Mikel Arteta đứng ra chịu trách nhiệm sau trận thua 1-2 trước Bournemouth.

Thất bại 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League khiến Arsenal tự đẩy mình vào thế khó, khi những sai lầm nơi hàng thủ xuất hiện đúng lúc đội bóng cần sự chắc chắn nhất.

Sau trận, Mikel Arteta thẳng thắn: “Có những điều rất cơ bản mà hôm nay chúng tôi đã làm cực kỳ tệ”. Phát biểu ngắn gọn nhưng đủ để lột tả màn trình diễn dưới chuẩn của đội khách.

Arsenal thi đấu quá bạc nhược. Họ cầm bóng nhiều hơn và có thời điểm kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở tính kỷ luật và độ tập trung. Đội chủ nhà mắc quá nhiều sai lầm trong những tình huống phát bóng, và phải trả giá bởi 2 bàn thua ngớ ngẩn.

Ngày thi đấu thảm họa của 2 cái tên Ben White và David Raya, cũng như hàng phòng ngự Arsenal.

Trong khung gỗ, David Raya có một trận đấu đáng quên. Thủ môn này xử lý thiếu dứt khoát ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai, không làm chủ được khu vực cấm địa và để đối phương tận dụng cơ hội.

Ở hàng thủ, Ben White nhiều lần để lộ khoảng trống bên cánh phải. Hậu vệ người Anh phán đoán thiếu chính xác trong tình huống Bournemouth ghi bàn đầu tiên, liên tục khiến hệ thống phòng ngự của Arsenal bị phá vỡ.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Họ không cần kiểm soát bóng, chỉ chờ đợi sai lầm từ đối thủ để tung đòn trừng phạt. Hai bàn thắng là minh chứng rõ ràng cho cách tiếp cận thực dụng này.

Sau trận đấu, Arsenal hơn Manchester City 9 điểm nhưng đã đá hơn ''The Citizens'' 2 trận và còn trận đối đầu trực tiếp với đối thủ này. Trận thua này là lời cảnh báo trực diện từ chính Arteta. Nếu không nhanh chóng sửa sai, Arsenal có thể phải trả giá đắt hơn trong chặng cuối mùa giải.