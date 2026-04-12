Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pogba gây ngỡ ngàng

  Chủ nhật, 12/4/2026 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sự trở lại của Paul Pogba tạo khoảnh khắc đầy cảm xúc, nhưng điều khiến tất cả ngỡ ngàng lại đến từ phản ứng trên khán đài.

Pogba được chào đón nồng nhiệt.

Rạng sáng 11/4, Pogba tái xuất ở trận AS Monaco thua Paris FC 1-4 thuộc vòng 29 Ligue 1. Pogba thi đấu trở lại sau 4 tháng vì chấn thương bắp chân khi được tung vào sân ở phút 69. Trước đó, ngôi sao 33 tuổi không góp mặt trong trận đấu chính thức nào kể từ tháng 12 năm ngoái.

Dù sự nghiệp trải qua nhiều thăng trầm, Pogba vẫn duy trì sức hút lớn tại quê nhà. Anh là nhân tố chủ chốt giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Những ký ức ấy còn nguyên giá trị trong lòng người hâm mộ. Bằng chứng là tất cả dành cho Pogba tràng pháo tay lớn tại sân Stade Jean-Bouin.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến tiền vệ này tái xuất sân cỏ. Không ít người nhấn mạnh rằng ở thời đỉnh cao phong độ, Pogba là mẫu cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc xuất thần.

Năm 2016, MU chi số tiền kỷ lục 91,5 triệu bảng để đưa Pogba trở lại Old Trafford, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB cho đến nay. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sau đó không hoàn toàn như kỳ vọng.

Năm 2024, Pogba bị treo giò 4 năm do vi phạm quy định doping, trước khi án phạt được giảm xuống còn 18 tháng. Sau khi mãn hạn kỷ luật, anh gia nhập AS Monaco và có trận ra mắt vào tháng 12/2025.

Dù không thể giúp Monaco tránh khỏi thất bại trước Paris FC, Pogba vẫn để lại tín hiệu tích cực. Sau 4 lần ra sân tại Ligue 1 mùa này, tiền vệ người Pháp kỳ vọng sẽ từng bước tìm lại phong độ và khẳng định lại giá trị trên sân cỏ.

08:14 4/4/2026

Minh Nghi

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

55 phút trước 06:31 12/4/2026

0

55 phút trước 06:31 12/4/2026

0

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý