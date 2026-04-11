Pogba nói gì sau 130 ngày vắng mặt

Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương và án phạt, tiền vệ Paul Pogba đã tái xuất trong màu áo Monaco.

Pogba gây chú ý khi trở lại sân cỏ. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu trên sân Jean-Bouin của Paris FC ở vòng 29 Ligue 1 rạng sáng 11/4, Pogba được tung vào sân từ băng ghế dự bị khi trận đấu còn khoảng 20 phút, thay thế Tilo Kehrer. Dù Monaco nhận thất bại nặng nề, khoảnh khắc Pogba xuất hiện vẫn nhận được tràng pháo tay lớn từ các khán đài, như một sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ sau trận, Pogba tỏ ra xúc động. Anh cho biết cảm giác được trở lại sân cỏ và nhận sự ủng hộ từ người hâm mộ là điều rất đặc biệt.

“Tôi chỉ muốn được thi đấu, lấy lại thể trạng và phong độ. Tôi đang cảm thấy tốt hơn qua từng ngày,” tiền vệ 32 tuổi này nói.

Dù chưa đạt trạng thái tốt nhất, Pogba vẫn cho thấy dấu hiệu tích cực về mặt chuyên môn. Anh chạm bóng 30 lần, thực hiện 21/25 đường chuyền chính xác và có 6 pha thu hồi bóng, thể hiện nỗ lực làm chủ tuyến giữa và hỗ trợ đồng đội. Tuy nhiên, việc thiếu nhịp thi đấu khiến anh gặp khó khăn về thể lực và có dấu hiệu xuống sức ở cuối trận.

Pogba thừa nhận mục tiêu trước mắt là tích lũy thêm thời gian thi đấu để lấy lại phong độ. Anh khẳng định luôn sẵn sàng nếu được trao cơ hội đá chính và đặt niềm tin vào ban huấn luyện. Dù còn cách xa hình ảnh đỉnh cao trong quá khứ, tiền vệ người Pháp vẫn giữ vững tinh thần lạc quan.

Sau tất cả, điều quan trọng nhất là Pogba vẫn chưa từ bỏ. Anh mong muốn gắn bó lâu dài với Monaco, từng bước viết lại chương mới trong sự nghiệp vốn đã trải qua nhiều thăng trầm.

