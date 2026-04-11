Colorado Rapids tại giải MLS vừa thiết lập kỷ lục bán vé trước trận gặp Inter Miami vào ngày 19/4.

Messi lại tạo cơn sốt vé. Ảnh: Reuters.

Sức hút của Messi bên phía Inter Miami tiếp tục tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Colorado Rapids. Theo thông báo từ CLB, hơn 60.000 vé được bán ra, vượt xa kỷ lục trước đó dù vẫn còn hơn một tuần trước khi bóng lăn. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng, thậm chí có thể lấp đầy gần như toàn bộ sân vận động.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là lần thứ hai Colorado Rapids chạm trán Messi kể từ khi anh gia nhập Inter Miami vào mùa hè năm 2023. Ở lần gặp trước đó tại mùa giải 2024, hai đội hòa nhau 2-2 trên sân của Inter Miami, và Messi vẫn chưa từng thi đấu trên sân khách trước Colorado.

Trước sức nóng của trận đấu, ban tổ chức quyết định thay đổi địa điểm thi đấu. Thay vì sử dụng sân quen thuộc Dick’s Sporting Goods Park với sức chứa khoảng 18.000 chỗ, trận đấu sẽ được chuyển sang Empower Field at Mile High, sân nhà của đội bóng bầu dục Denver Broncos, có thể đón tới 76.000 khán giả.

Kỷ lục cũ của Colorado Rapids được thiết lập vào năm 2002 trong trận gặp Chicago Fire, với khoảng 59.500 khán giả. Tuy nhiên, con số này chính thức bị phá vỡ, minh chứng rõ nét cho “hiệu ứng Messi”, yếu tố thay đổi diện mạo và sức hút của MLS trong những năm gần đây.

Sự xuất hiện của Messi tạo nên cơn sốt tại Mỹ. Không chỉ Colorado Rapids, nhiều đội bóng MLS cũng thiết lập kỷ lục khán giả đến sân khi đón tiếp Inter Miami trong hơn hai năm qua.

