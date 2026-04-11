Tình cảnh éo le của Pogba

Rạng sáng 11/4, Paul Pogba tái xuất sau 4 tháng nhưng màn trình diễn nhạt nhòa không thể giúp AS Monaco tránh khỏi thất bại nặng nề.

Màn trở lại đáng quên của Pogba.

Sự trở lại của Pogba sau 4 tháng vắng bóng lẽ ra phải là điểm tựa tinh thần cho AS Monaco. Nhưng thực tế quá phũ phàng với tiền vệ này.

Monaco sụp đổ với thất bại 1-4 trước Paris FC, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Pogba vào sân trong sự chào đón cuồng nhiệt từ khán giả, nhưng đó gần như là điểm sáng hiếm hoi trong ngày thi đấu u ám của đội khách.

Từ đầu mùa, dấu ấn của Pogba gần như bằng không. Trước đó, anh ra sân 3 trận với vỏn vẹn 30 phút và cả khi góp mặt cũng không để lại đóng góp đáng kể.

Sau thời gian dài ngồi ngoài kể từ tháng 12, màn tái xuất lần này của nhà vô địch World Cup vì thế càng được chờ đợi. Tuy nhiên, trong bối cảnh Monaco vỡ trận từ sớm, Pogba không có cơ hội thể hiện nhiều.

Trận đấu thực chất được định đoạt chỉ sau 20 phút đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của Ciro Immobile, Paris FC thi đấu bùng nổ và ghi liền 3 bàn thắng. Dù Folarin Balogun rút ngắn tỷ số, còn Ansu Fati chơi năng nổ với nhiều cơ hội rõ rệt, đội khách bất lực trong việc xoay chuyển cục diện. Khi Pogba được tung vào sân ở phút 70, mọi thứ gần như an bài.

Chỉ 2 phút sau khi anh xuất hiện, Lucas Koleosho tung cú sút không thể cản phá, ấn định chiến thắng 4-1 cho Paris FC. Pogba nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt, phản ánh đúng thực trạng lúc này. Đó là thiếu nhịp thi đấu, thiếu tầm ảnh hưởng và chưa thể giúp Monaco vượt qua khó khăn.

Với Monaco, đây là cú ngã đau. Còn với Pogba, hành trình tìm lại chính mình vẫn còn rất dài.