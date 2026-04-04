Pogba trước ngưỡng tái xuất tại Monaco

Sau hơn 100 ngày vắng bóng, tiền vệ người Pháp có thể trở lại đội hình Monaco ngay cuối tuần này.

Paul Pogba đang tiến gần đến màn tái xuất trong màu áo Monaco, sau thời gian dài không thi đấu vì vấn đề thể trạng. HLV Sebastien Pocognoli xác nhận khả năng tiền vệ này góp mặt trong trận gặp Marseille lúc 1h45 ngày 6/4.

“Chúng tôi còn ba buổi tập nữa, nhưng Pogba đã tập luyện đều đặn cùng toàn đội từ đầu đợt FIFA Days. Với những gì đang thể hiện, cậu ấy có thể được đưa vào danh sách thi đấu”, chiến lược gia người Bỉ chia sẻ trước trận đấu.

Quyết định gia nhập Monaco đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Pogba. Theo L'Équipe, anh chấp nhận mức lương khoảng 44.000 bảng/tuần, thấp hơn rất nhiều so với con số gần 300.000 bảng/tuần từng nhận tại Manchester United. Đó là lựa chọn mang tính ưu tiên chuyên môn, khi Pogba muốn tìm lại cảm giác chơi bóng sau hai năm vắng sân vì án cấm doping thời còn thuộc Juventus.

Dù vậy, việc trở lại không hề dễ dàng. Pogba phải chờ đến tháng 11 năm ngoái mới có trận ra mắt. Tính đến nay, anh mới chơi tổng cộng 30 phút sau ba lần ra sân và từng bị loại khỏi danh sách ở giai đoạn hai vòng bảng Champions League. Trận đấu chính thức gần nhất của tiền vệ này diễn ra hôm 5/12, khi Monaco thua Brest.

Trong quãng nghỉ vừa qua, Pogba có thi đấu một trận giao hữu với đội dự bị Brentford và ghi bàn. Sau đó, anh xuất hiện tại Barcelona, tập luyện cùng Ansu Fati tại trung tâm huấn luyện của CLB xứ Catalonia.

Trước những hình ảnh này, HLV Pocognoli giữ quan điểm rõ ràng: “Tôi không bình luận về thời gian riêng của cầu thủ. Điều quan trọng là họ trở lại với trạng thái tốt. Pogba đã tập luyện tốt trong tuần này. Miễn là cậu ấy giữ thái độ đúng mực và thể hiện tốt trên sân tập, tôi không có vấn đề gì”.

Với Pogba, mục tiêu lúc này không phải là tạo dấu ấn ngay lập tức, mà là tìm lại nhịp thi đấu. Tuy nhiên, trong bối cảnh Monaco đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết định của mùa giải, cơ hội dành cho anh sẽ không đến một cách dễ dàng.