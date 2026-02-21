Monaco hết kiên nhẫn với Pogba

Có vẻ như mọi thứ giữa AS Monaco và Paul Pogba đang đi đến đoạn cuối sớm hơn dự tính.

Khi Monaco mở ra khả năng đưa Pogba trở lại, đó từng là câu chuyện gợi nhiều cảm xúc. Một nhà vô địch thế giới tìm đường làm lại, một CLB Ligue 1 muốn tạo cú hích về chuyên môn lẫn hình ảnh. Nghe hợp lý. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng chiều theo những kịch bản đẹp.

Theo Sport, Monaco bắt đầu cân nhắc phương án cho mượn hoặc bán Pogba trong mùa hè tới. Điều đó đủ cho thấy sự kiên nhẫn không còn nhiều. Thương vụ được kỳ vọng thắp lại ánh hào quang cũ rốt cuộc lại không tạo ra tác động như mong đợi.

Pogba vẫn là cái tên có sức nặng. Nhưng bóng đá đỉnh cao không sống bằng danh tiếng. Monaco cần sự ổn định, cần nhịp độ và hiệu quả trên sân. Nếu điều đó không đến, họ buộc phải tính toán lại. Đội bóng xứ Công quốc vốn không phải nơi có thói quen chờ đợi quá lâu.

Với Pogba, đây có thể là thêm một khúc quanh lặng lẽ trong sự nghiệp từng rất rực rỡ. Còn với Monaco, đó đơn giản là một quyết định mang tính thực dụng. Trong bóng đá, cảm xúc có thể mở đầu một thương vụ. Nhưng chỉ màn trình diễn mới giữ nó ở lại.