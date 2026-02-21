Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Monaco hết kiên nhẫn với Pogba

  • Thứ bảy, 21/2/2026 12:00 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Có vẻ như mọi thứ giữa AS Monaco và Paul Pogba đang đi đến đoạn cuối sớm hơn dự tính.

Có vẻ như mọi thứ giữa AS Monaco và Paul Pogba đang đi đến đoạn cuối sớm hơn dự tính.

Khi Monaco mở ra khả năng đưa Pogba trở lại, đó từng là câu chuyện gợi nhiều cảm xúc. Một nhà vô địch thế giới tìm đường làm lại, một CLB Ligue 1 muốn tạo cú hích về chuyên môn lẫn hình ảnh. Nghe hợp lý. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng chiều theo những kịch bản đẹp.

Theo Sport, Monaco bắt đầu cân nhắc phương án cho mượn hoặc bán Pogba trong mùa hè tới. Điều đó đủ cho thấy sự kiên nhẫn không còn nhiều. Thương vụ được kỳ vọng thắp lại ánh hào quang cũ rốt cuộc lại không tạo ra tác động như mong đợi.

Pogba vẫn là cái tên có sức nặng. Nhưng bóng đá đỉnh cao không sống bằng danh tiếng. Monaco cần sự ổn định, cần nhịp độ và hiệu quả trên sân. Nếu điều đó không đến, họ buộc phải tính toán lại. Đội bóng xứ Công quốc vốn không phải nơi có thói quen chờ đợi quá lâu.

Với Pogba, đây có thể là thêm một khúc quanh lặng lẽ trong sự nghiệp từng rất rực rỡ. Còn với Monaco, đó đơn giản là một quyết định mang tính thực dụng. Trong bóng đá, cảm xúc có thể mở đầu một thương vụ. Nhưng chỉ màn trình diễn mới giữ nó ở lại.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Hà Trang

Pogba Paul Pogba Pogba Xứ Công quốc Khúc quanh Sport Monaco

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Pogba khon don hinh anh

Pogba khốn đốn

09:25 12/2/2026 09:25 12/2/2026

0

Mathias, anh trai của Paul Pogba, mới đây đã có những chia sẻ trên RMC Sport về tình trạng hiện tại của cựu tiền vệ MU.

Pogba don con thu 3 hinh anh

Pogba đón con thứ 3

09:05 9/2/2026 09:05 9/2/2026

0

Giữa lúc hành trình hồi sinh sự nghiệp gặp nhiều khó khăn sau quãng thời gian sóng gió, Paul Pogba tìm thấy hạnh phúc và điểm tựa tinh thần bên gia đình.

Pogba bi gach ten hinh anh

Pogba bị gạch tên

05:41 5/2/2026 05:41 5/2/2026

0

AS Monaco loại tiền vệ sinh năm 1993 khỏi danh sách dự Champions League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý