Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pogba bị gạch tên

  • Thứ năm, 5/2/2026 05:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

AS Monaco loại tiền vệ sinh năm 1993 khỏi danh sách dự Champions League.

Pogba chưa đủ thể trạng để thi đấu.

Quyết định của Monaco đưa ra ngay trước vòng play-off Champions League với Paris Saint-Germain. Hiện tại, cựu tuyển thủ Pháp vẫn vật lộn với chấn thương bắp chân và chưa hẹn ngày trở lại.

Theo RMC Sport, Pogba là một trong ba cầu thủ bị Monaco loại khỏi danh sách Champions League cho loạt play-off với PSG, bên cạnh Mohammed Salisu và Takumi Minamino. Thay vào đó, Monaco đăng ký Krepin Diatta, Wout Faes và Simon Adingra.

Pogba từng được Monaco điền tên vào danh sách thi đấu châu Âu ở nửa đầu mùa giải 2025/26, dù khi đó anh vẫn đang trong quá trình hồi phục thể lực sau quãng thời gian dài vắng bóng vì án treo giò và chấn thương. Tuy nhiên, khi đội bóng Công quốc bước vào giai đoạn then chốt của Champions League, ban huấn luyện đã loại ngôi sao 32 tuổi để dành suất cho một cái tên khác.

Pogba từng bị đình chỉ thi đấu vào tháng 9/2023 khi còn khoác áo Juventus sau khi dương tính với chất cấm. Tháng 2/2024, anh nhận án phạt cấm thi đấu 4 năm từ Tòa án Chống Doping Quốc gia Ý, trước khi được giảm xuống còn 18 tháng sau khi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao. Juventus sau đó đã chấm dứt hợp đồng với Pogba theo thỏa thuận chung vào tháng 11/2024.

Gia nhập Monaco vào mùa hè 2025, Pogba kỳ vọng tìm lại niềm vui chơi bóng và lần đầu tiên được thi đấu chuyên nghiệp tại Ligue 1. Thế nhưng, thực tế lại vô cùng khắc nghiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ ra sân ba trận tại giải quốc nội, tổng cộng vỏn vẹn 30 phút, và chưa có lần nào được thi đấu ở Champions League. Pogba thậm chí chỉ ngồi dự bị không được sử dụng trong các trận vòng bảng gặp Pafos và Galatasaray.

Những tháng đầu mùa giải, Pogba chủ yếu tập trung vào việc lấy lại thể lực sau gần hai năm không thi đấu chính thức. Khi chưa kịp đạt trạng thái sung mãn, anh lại liên tiếp gặp các chấn thương nhỏ ở bắp chân, đùi và mắt cá chân, khiến quá trình trở lại càng thêm gian nan.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Cơn ác mộng của Pogba

Không khí tại AS Monaco đang bao trùm bởi sự thất vọng khi kế hoạch phục hồi của Paul Pogba không diễn ra như dự kiến.

12:00 16/1/2026

Duy Anh

Pogba Paul Pogba Pogba Monaco Champions League

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Đọc tiếp

Luc luong MU sut me o tran gap Tottenham hinh anh

Lực lượng MU sứt mẻ ở trận gặp Tottenham

34 phút trước 06:51 5/2/2026

0

MU gặp khó khăn về mặt nhân sự trước chuyến làm khách trên sân của Tottenham Hotspur, khi cả Mason Mount lẫn Matthijs de Ligt đều chưa sẵn sàng trở lại.

FA dieu tra Chelsea vu xo xat hinh anh

FA điều tra Chelsea vụ xô xát

41 phút trước 06:44 5/2/2026

0

Chelsea và West Ham đối mặt án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau khi tạo nên cảnh hỗn loạn ở trận derby London tại Premier League hôm 31/1.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý