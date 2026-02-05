Pogba bị gạch tên

AS Monaco loại tiền vệ sinh năm 1993 khỏi danh sách dự Champions League.

Pogba chưa đủ thể trạng để thi đấu.

Quyết định của Monaco đưa ra ngay trước vòng play-off Champions League với Paris Saint-Germain. Hiện tại, cựu tuyển thủ Pháp vẫn vật lộn với chấn thương bắp chân và chưa hẹn ngày trở lại.

Theo RMC Sport, Pogba là một trong ba cầu thủ bị Monaco loại khỏi danh sách Champions League cho loạt play-off với PSG, bên cạnh Mohammed Salisu và Takumi Minamino. Thay vào đó, Monaco đăng ký Krepin Diatta, Wout Faes và Simon Adingra.

Pogba từng được Monaco điền tên vào danh sách thi đấu châu Âu ở nửa đầu mùa giải 2025/26, dù khi đó anh vẫn đang trong quá trình hồi phục thể lực sau quãng thời gian dài vắng bóng vì án treo giò và chấn thương. Tuy nhiên, khi đội bóng Công quốc bước vào giai đoạn then chốt của Champions League, ban huấn luyện đã loại ngôi sao 32 tuổi để dành suất cho một cái tên khác.

Pogba từng bị đình chỉ thi đấu vào tháng 9/2023 khi còn khoác áo Juventus sau khi dương tính với chất cấm. Tháng 2/2024, anh nhận án phạt cấm thi đấu 4 năm từ Tòa án Chống Doping Quốc gia Ý, trước khi được giảm xuống còn 18 tháng sau khi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao. Juventus sau đó đã chấm dứt hợp đồng với Pogba theo thỏa thuận chung vào tháng 11/2024.

Gia nhập Monaco vào mùa hè 2025, Pogba kỳ vọng tìm lại niềm vui chơi bóng và lần đầu tiên được thi đấu chuyên nghiệp tại Ligue 1. Thế nhưng, thực tế lại vô cùng khắc nghiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ ra sân ba trận tại giải quốc nội, tổng cộng vỏn vẹn 30 phút, và chưa có lần nào được thi đấu ở Champions League. Pogba thậm chí chỉ ngồi dự bị không được sử dụng trong các trận vòng bảng gặp Pafos và Galatasaray.

Những tháng đầu mùa giải, Pogba chủ yếu tập trung vào việc lấy lại thể lực sau gần hai năm không thi đấu chính thức. Khi chưa kịp đạt trạng thái sung mãn, anh lại liên tiếp gặp các chấn thương nhỏ ở bắp chân, đùi và mắt cá chân, khiến quá trình trở lại càng thêm gian nan.