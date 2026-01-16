Cơn ác mộng của Pogba

Không khí tại AS Monaco đang bao trùm bởi sự thất vọng khi kế hoạch phục hồi của Paul Pogba không diễn ra như dự kiến.

Pogba nỗ lực hồi sinh sự nghiệp sau quãng thời gian sóng gió.

Cầu thủ 32 tuổi gia nhập Monaco vào mùa hè 2025 với hợp đồng hai năm, nhằm tái khởi động sự nghiệp sau chuỗi ngày dài chấn thương và án cấm thi đấu doping. Ban đầu, Pogba dự kiến trở lại tập luyện và ra sân với cường độ cao từ cuối tháng 12/2025, nhằm lấy lại phong độ và hy vọng góp mặt tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, mọi thứ lúc này lệch hướng. Tháng trước, Pogba dính chấn thương bắp chân trái trong buổi tập trước trận gặp Marseille, khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt một tháng. Đến nay, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 30 phút trong ba trận Ligue 1, với lần xuất hiện cuối cùng ở trận gặp Brest vào cuối tháng 12.

Ban lãnh đạo AS Monaco thừa nhận kế hoạch họ đề ra cho Pogba không diễn ra như mong đợi. Giám đốc Điều hành AS Monaco, Thiago Scuro, bày tỏ sự thất vọng nhưng vẫn hy vọng Pogba có thể trở lại và đóng góp.

Song, ông Scuro cũng úp mở về việc CLB có thể dẫn đến việc chấm dứt sớm hợp đồng với Pogba nếu tình hình không cải thiện. Theo L'Equipe, trong điều khoản hợp đồng giữa Pogba và Monaco có điều khoản cho phép CLB đơn phương chấm dứt sớm nếu cầu thủ không đảm bảo đủ thể lực.

