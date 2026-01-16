Truyền thông Indonesia: 'U23 Việt Nam là hình mẫu của Đông Nam Á'

Truyền thông xứ vạn đảo thán phục thành tích đầu bảng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời liệt kê màn trình diễn ấn tượng của các đội trẻ Việt Nam thời gian qua.

U23 Việt Nam đang có giải đấu thành công.

U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên của bóng đá Đông Nam Á toàn thắng ở vòng bảng trong lịch sử giải U23 châu Á. Truyền thông Indonesia bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị trước màn trình diễn của U23 Việt Nam.

CNN Indonesia ca ngợi lối chơi đồng đội, kỷ luật và tốc độ cao của U23 Việt Nam: "Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik ghi 5 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần, vượt qua Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia".

Suara Merdeka so sánh trong khi U23 Indonesia thất bại từ vòng loại, U23 Việt Nam tiến những bước dài. Tờ này nhắc lại kỳ giải đấu 2024, khi đội U23 của cả hai nước đều chơi hay (Việt Nam tứ kết, Indonesia bán kết), nhưng năm nay chỉ Việt Nam duy trì thành tích ổn định.

Kompas thì nhận định bóng đá Việt Nam đang có thành tích ổn định ở lứa trẻ, điều cả Đông Nam Á phải học hỏi. "Từ vòng loại U23 châu Á, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và hiện tại là VCK U23 châu Á 2026, bóng đá trẻ Việt Nam liên tục gặt hái các thành công và chức vô địch. Họ xứng đáng là hình mẫu phát triển bóng đá cho Đông Nam Á", Kompas nhận định.

Bola cho rằng thành công của U23 Việt Nam đáng xem hơn nữa, khi họ không nhập tịch ồ ạt như Malaysia hay Indonesia để gặt hái thành công: "Đây là thành tích khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục, và họ làm được điều không phải bằng việc nhập tịch ồ ạt".