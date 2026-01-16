'Phù thủy' Kim sẽ giúp U23 Việt Nam giải quyết UAE trong hiệp 2

Tối 16/1, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết then chốt gặp U23 UAE tại giải U23 châu Á 2026. Đây là lúc người hâm mộ chờ xem "phù thủy" Kim Sang-sik trổ tài.

U23 Việt Nam sẵn sàng viết tiếp trang sử mới.

Trên lý thuyết, UAE được đánh giá cao hơn về thể hình, tốc độ và lịch sử đối đầu. Tuy nhiên, những gì đội bóng Tây Á thể hiện ở vòng bảng lại mở ra một kịch bản rất quen thuộc: họ khởi đầu nhanh, chơi hưng phấn trong hiệp 1 nhưng suy giảm rõ rệt sau giờ nghỉ.

Ngược lại, U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik cho thấy bản lĩnh, khả năng điều chỉnh và sức bật đáng nể ở hiệp 2. Nếu vượt qua được 45 phút đầu tiên một cách an toàn, cơ hội để U23 Việt Nam “giải quyết” UAE sau giờ nghỉ là hoàn toàn có cơ sở.

UAE mạnh đầu trận nhưng không giỏi kiểm soát thế trận

Nhìn vào hành trình vòng bảng của U23 UAE, có thể thấy một đặc điểm xuyên suốt: họ không phải đội bóng giỏi cầm bóng và áp đặt lối chơi. Trong cả ba trận đấu, UAE đều kiểm soát bóng dưới 40%.

Ngay cả ở trận thắng duy nhất trước Qatar, UAE cũng chỉ cầm bóng 38%. Trước Nhật Bản, việc thua thiệt về thời lượng kiểm soát là điều dễ hiểu, nhưng con số 39% trước Syria ở lượt trận quyết định càng cho thấy UAE không đủ năng lực điều khiển nhịp độ trận đấu, kể cả khi buộc phải chơi để giành vé đi tiếp.

Điểm đáng chú ý là trong hai trận gặp các đội cùng khu vực Tây Á, UAE đều ghi bàn mở tỷ số khá sớm, đều ở giữa hiệp 1. Khi đã có lợi thế, họ lập tức lùi đội hình, nhường thế trận cho đối phương và chuyển sang phòng ngự phản công.

Điều đó lý giải vì sao tỷ lệ cầm bóng của UAE luôn thấp, nhưng cũng đồng thời bộc lộ hạn chế lớn: họ phụ thuộc rất nhiều vào trạng thái hưng phấn ban đầu.

UAE thường chơi tốt trong hiệp 1.

Thống kê càng củng cố nhận định này. Cả ba bàn thắng của UAE tại vòng bảng đều được ghi trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, họ không ghi thêm bàn nào, thậm chí còn để lọt lưới hai bàn. Khi cường độ thi đấu giảm, khả năng phòng ngự và tổ chức lối chơi của UAE không còn duy trì được sự chắc chắn. Đây chính là khoảng trống lớn nhất mà U23 Việt Nam có thể khai thác.

U23 Việt Nam và “thói quen” bùng nổ sau giờ nghỉ

Nếu UAE thường chơi tốt trong hiệp 1, thì U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik lại mang hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Ở vòng bảng giải đấu năm nay, đội bóng áo đỏ không cần phải vội vàng. Trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam kiên nhẫn trong hiệp 1 và chỉ tung ra đòn quyết định giữa hiệp 2 để ấn định chiến thắng.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng giải quyết Kyrgyzstan ở những phút cuối trận. Lối chơi ấy không chỉ cho thấy sự tính toán chiến thuật, mà còn phản ánh khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh rất “mát tay” của HLV Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam thường bùng nổ trong hiệp 2.

Tại SEA Games 2025, kịch bản tương tự cũng lặp lại. Ở bán kết gặp Philippines và chung kết với chủ nhà Thái Lan, U23 Việt Nam ghi toàn bộ 5 bàn thắng sau giờ nghỉ.

Khi đối thủ bắt đầu xuống sức hoặc bộc lộ vấn đề trong tổ chức, U23 Việt Nam tăng tốc, thay đổi nhịp độ và tạo ra khác biệt. Hiệp 2 dường như đã trở thành “đặc sản” của đội bóng dưới thời HLV người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đi kèm với điểm mạnh ấy là một cảnh báo không thể xem nhẹ. U23 Việt Nam thường không chơi tốt trong hiệp 1. Ngay tại giải đấu này, bàn thua trước Kyrgyzstan đến từ khoảnh khắc thiếu tập trung cuối hiệp đầu.

Tại chung kết SEA Games 2025, U23 Việt Nam thậm chí thủng lưới hai bàn trong hiệp 1 trước Thái Lan và chỉ có thể hồi sinh sau giờ nghỉ. Những sai lầm ấy trước UAE, một đội bóng có đẳng cấp và khả năng trừng phạt cao hơn Kyrgyzstan hay Thái Lan, có thể phải trả giá rất đắt.

Vì vậy, chìa khóa của trận đấu nằm ở cách U23 Việt Nam tiếp cận hiệp 1. Một thế trận chắc chắn, ưu tiên sự an toàn, hạn chế sai sót cá nhân sẽ giúp đội bóng đứng vững trước giai đoạn UAE chơi hưng phấn nhất.

Khi bước sang hiệp 2, cục diện nhiều khả năng đảo chiều. Đó là lúc UAE không còn duy trì được sức ép, còn U23 Việt Nam lại phát huy được khả năng tổ chức, pressing và những điều chỉnh chiến thuật hiệu quả từ ban huấn luyện.

Thực ra Việt Nam chơi hiệp 1 không dở khi cầm bóng 55% trước Jordan và 54% trước Kyrgyzstan, đồng thời còn mở tỷ số trước giờ nghỉ ở cả 2 trận này. Nếu mở tỷ số được trước UAE trong hiệp thì quá tốt. Bằng không, phải giữ được sự tập trung trong 45 phút đầu tiên, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chờ đợi khoảnh khắc quyết định sau giờ nghỉ.

Và như những gì đã diễn ra suốt hơn một năm qua, hiệp 2 rất có thể lại là thời điểm mà thầy trò HLV Kim Sang-sik “giải quyết” trận đấu theo cách quen thuộc: lạnh lùng, bản lĩnh và đầy tính toán.