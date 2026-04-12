Bầu không khí tại sân Emirates trở nên căng thẳng sau khi Arsenal bất ngờ để thua 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League hôm 11/4.

CĐV Arsenal đòi sa thải HLV Arteta. Ảnh: Reuters.

Đây là trận đấu mà Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên thành 12 điểm. Tuy nhiên, cú sảy chân tai hại khiến họ chỉ còn hơn Man City 9 điểm, trong khi đối thủ lại thi đấu ít hơn 2 trận. Đáng chú ý, hai đội sẽ chạm trán trực tiếp tại Etihad vào tuần tới. Áp lực vì thế đang đè nặng lên thầy trò HLV Mikel Arteta trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Sự bức xúc của người hâm mộ Arsenal nhanh chóng bùng nổ trên các kênh truyền thông, đặc biệt là nền tảng AFTV, nơi ghi nhận hàng loạt ý kiến chỉ trích gay gắt từ các fan “Pháo thủ”. Một số cổ động viên thậm chí kêu gọi ban lãnh đạo sa thải HLV Arteta, cho rằng đội bóng sở hữu lực lượng chất lượng nhưng thiếu một chiến lược gia đủ tầm để đưa họ đến danh hiệu. Để thay thế, Xabi Alonso được nhắc đến như một phương án tiềm năng.

Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc của AFTV như Lee Judges cũng bày tỏ quan điểm bi quan, cho rằng tương lai của Arteta tại Emirates đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ông nhấn mạnh cách bố trí đội hình và việc sử dụng nhân sự hiện tại không mang lại hiệu quả, đặc biệt trong các trận đấu then chốt.

HLV Arteta thất vọng sau trận thua Bournemouth. Ảnh: Reuters.

Nỗi lo của người hâm mộ Arsenal càng gia tăng khi đội bóng vừa trải qua chuỗi kết quả đáng thất vọng. Trước đó, họ thất bại trước Man City ở chung kết Carabao Cup, qua đó tan mộng giành cú ăn bốn danh hiệu mùa này. Không lâu sau, “Pháo thủ” tiếp tục gây thất vọng khi bị Southampton, một đội bóng thuộc Championship, loại khỏi đấu trường FA Cup.

Dù vẫn đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch, Arsenal rõ ràng đang đứng trước thử thách lớn về bản lĩnh và tâm lý. Nếu không nhanh chóng lấy lại sự ổn định, viễn cảnh về một mùa giải trắng tay nữa hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng Bắc London.

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.