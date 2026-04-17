Messi thâu tóm CLB Tây Ban Nha

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ngoài sân cỏ khi trở thành chủ sở hữu của UE Cornella, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Ba Tây Ban Nha.

Thông tin này được CLB xứ Catalonia xác nhận trong thông báo chính thức, đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình hậu sự nghiệp của Messi.

Theo đó, thương vụ này không chỉ mang ý nghĩa đầu tư đơn thuần mà còn thể hiện sự gắn bó sâu sắc của Messi với vùng đất Catalonia, nơi anh từng gắn bó suốt phần lớn sự nghiệp trong màu áo Barcelona. Phía Cornella nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của Messi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thể thao và nuôi dưỡng tài năng trẻ địa phương.

Trước đó, Messi từng chia sẻ mong muốn sở hữu một đội bóng riêng sau khi giải nghệ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu năm, anh khẳng định: “Tôi muốn xây dựng CLB của riêng mình, bắt đầu từ con số 0 và phát triển nó, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ vươn lên".

Ở tuổi 38, Messi có những bước thử nghiệm đầu tiên trong lĩnh vực quản lý bóng đá khi hợp tác cùng người đồng đội tại Inter Miami là Luis Suarez để thành lập Deportivo LSM tại Uruguay. Tuy nhiên, thương vụ với Cornella là lần đầu tiên anh sở hữu hoàn toàn một đội bóng chuyên nghiệp tại châu Âu.

Được thành lập từ năm 1951, Cornella là một trong những CLB giàu truyền thống tại Catalonia, nổi bật với hệ thống đào tạo trẻ chất lượng. Đây được xem là “lò” đào tạo lớn thứ ba khu vực, chỉ sau Barcelona và Espanyol. Nhiều cầu thủ nổi tiếng từng trưởng thành từ đây, đáng chú ý có Jordi Alba.

Phía CLB cho biết dự án dưới thời Messi sẽ tập trung vào phát triển bền vững, đầu tư mạnh vào học viện và duy trì bản sắc địa phương. Ngoài ra, những sáng kiến như giải trẻ “Messi Cup” cũng cho thấy cam kết lâu dài của siêu sao Argentina trong việc ươm mầm tài năng.

