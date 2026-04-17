Cầu thủ chán bóng đá vì lối chơi 'như bài tập về nhà' ở Arsenal

Jorginho thừa nhận đánh mất cảm hứng thi đấu tại Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta vì những mảng miếng chiến thuật khô khan.

Jorginho (số 20) cảm thấy lối chơi của Arsenal quá thực dụng.

Tiền vệ người Italy rời Emirates theo dạng tự do vào hè năm ngoái trước khi gia nhập Flamengo. Quyết định này, theo Jorginho, xuất phát từ nhu cầu tìm lại cảm xúc và sự hứng khởi trên sân cỏ. Đó là điều mà anh không còn duy trì được trong những tháng cuối tại Bắc London.

"Tôi muốn cảm thấy mình quan trọng với đội bóng. Khi không được thi đấu thường xuyên, thật khó để giữ động lực", anh chia sẻ. Không chỉ vấn đề thời gian thi đấu, Jorginho còn đề cập tới môi trường chiến thuật khắt khe tại Arsenal.

Dưới thời Arteta, đội bóng nổi tiếng với sự chuẩn bị tỉ mỉ cho các tình huống cố định. Anh ví điều này "không khác nào bài tập về nhà". Dù thừa nhận cách làm mang lại hiệu quả, anh cho rằng việc quá tập trung vào một khía cạnh có thể làm giảm đi sự tự do và tính ngẫu hứng trong lối chơi.

Theo Jorginho, bóng đá cần sự cân bằng giữa tính kỷ luật chiến thuật và vẻ đẹp tự nhiên. Việc quá chú trọng vào dữ liệu hay các kịch bản cố định khiến đội bóng đánh mất bản sắc tấn công vốn có, đặc biệt trong giai đoạn căng thẳng của cuộc đua vô địch.

Dù vậy, cựu tiền vệ Arsenal vẫn gửi lời khuyên tới các đồng đội cũ, nhấn mạnh yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò quyết định: "Họ cần quên đi những thất bại trước đây, nếu không áp lực sẽ đè nặng. Điều quan trọng là họ nhận ra mình mạnh thế nào và đang ở vị thế tốt ra sao".

Hiện tại, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng và tạo khoảng cách 6 điểm với Man City, dù đối thủ còn một trận chưa đấu. Cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 19/4 sẽ mang tính bước ngoặt trong cuộc đua danh hiệu.

