Cựu thủ môn Arsenal qua đời

Cựu thủ môn Alex Manninger qua đời ở tuổi 48 sau một vụ tai nạn giao thông tại Áo, theo BBC. Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Áo và CLB Red Bull Salzburg xác nhận.

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe của Manninger bị tàu hỏa đâm trúng tại một điểm giao cắt đường sắt gần Salzburg vào sáng 16/4. Các hành khách trên tàu và lái tàu không bị thương. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Chúng tôi thương tiếc cựu thủ môn Alexander Manninger, người đã ra đi trong một tai nạn bi thảm. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của anh”, Red Bull Salzburg thông báo.

Manninger được biết đến nhiều nhất trong màu áo Arsenal giai đoạn 1997-2002, nơi anh có 64 lần ra sân. Thủ môn người Áo chủ yếu đóng vai trò dự bị cho David Seaman, nhưng vẫn để lại dấu ấn trong mùa giải 1997-98.

Ở mùa giải đó, Manninger bắt chính trong chuỗi 6 trận liên tiếp khi Seaman chấn thương và không để thủng lưới. Anh góp công trong chiến thắng quan trọng trước Manchester United và cùng Arsenal giành cú đúp Premier League và FA Cup. Dù không đủ số trận theo quy định, Manninger vẫn được trao huy chương vô địch nhờ đóng góp chuyên môn.

Trong sự nghiệp, Manninger còn khoác áo nhiều CLB tại Italy như Fiorentina, Siena và Juventus. Anh cũng có 33 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Áo, trong đó có kỳ Euro 2008, giải đấu Áo đồng đăng cai.

Ở giai đoạn cuối, thủ môn này từng gia nhập Liverpool mùa 2016/17 dưới thời Jurgen Klopp. Dù không ra sân, anh được đánh giá cao ở vai trò bổ sung kinh nghiệm cho đội hình.

Sự ra đi của Manninger để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt với những người từng chứng kiến hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ của anh trong bóng đá châu Âu.