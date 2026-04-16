Arsenal bán 2 ngôi sao, dọn đường nổ 'bom tấn' 120 triệu euro

  • Thứ năm, 16/4/2026 11:02 (GMT+7)
Arsenal chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn trong hè 2026, với khả năng chia tay 2 ngôi sao tấn công nhằm huy động ngân sách cho một thương vụ "bom tấn".

Julian Alvarez là mục tiêu hàng đầu của Arsenal.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đặt tham vọng vô địch cả Premier League lẫn Champions League khi mùa giải 2025/26 bước vào giai đoạn then chốt. Tuy nhiên, kế hoạch chuyển nhượng hè 2026 được cho là không phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích cuối mùa.

Theo truyền thông Anh, Arsenal chi tiêu mạnh tay trong mùa hè trước với mức chênh lệch ròng lên tới 257 triệu bảng. Điều đó khiến CLB buộc phải cân nhắc bán bớt một số cầu thủ để tuân thủ các quy định tài chính ngày càng nghiêm ngặt.

Báo cáo từ CaughtOffside cho biết hai cái tên được đưa vào danh sách có thể thanh lý là Gabriel Jesus và Kai Havertz. Cả hai đều là nhân tố quan trọng trong hệ thống của Arteta, nhưng thường xuyên gặp chấn thương và phong độ thiếu ổn định.

Arsenal sẵn sàng lắng nghe đề nghị khoảng 40 triệu euro cho Jesus và 80 triệu euro cho Havertz. Nếu chia tay cả 2 tiền đạo, Arsenal sẽ đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ một trung phong đẳng cấp để đá cặp hoặc cạnh tranh với Viktor Gyokeres trong mùa giải tới.

Mục tiêu hàng đầu của "Pháo thủ" là Julian Alvarez. Cầu thủ người Argentina ghi 18 bàn mùa này và đang thu hút sự quan tâm từ nhiều ông lớn châu Âu. Tuy nhiên, thương vụ này được dự đoán không hề dễ dàng khi Atletico Madrid định giá Alvarez khoảng 120 triệu euro.

Arsenal vì vậy đứng trước một mùa hè mang tính quyết định, khi những thay đổi lớn có thể định hình lại hàng công trong tham vọng chinh phục danh hiệu lớn.

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.

Cú sốc tiếp theo cho Arsenal

Noni Madueke rời sân vì chấn thương trong trận gặp Sporting, để lại nỗi lo lớn cho Arsenal ngay trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với Manchester City vào ngày 19/4.

Arsenal vào bán kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp

Rạng sáng 16/4, Arsenal hòa Sporting 0-0 trên sân nhà, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 1-0.

Lực lượng Arsenal tan hoang, Rice nguy cơ nghỉ thi đấu

Declan Rice khả năng vắng mặt trong trận đấu giữa Arsenal và Sporting Lisbon thuộc tứ kết lượt về Champions League vào rạng sáng 16/4.

