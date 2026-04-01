Arsenal vào bán kết Champions League mùa thứ 2 liên tiếp

  • Thứ năm, 16/4/2026 01:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 16/4, Arsenal hòa Sporting 0-0 trên sân nhà, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 1-0.

Arsenal chơi chắc chắn trên sân nhà.

Arsenal ghi tên vào bán kết UEFA Champions League mùa thứ hai liên tiếp sau trận hòa 0-0 đầy kịch tính. Dù không thể giành một chiến thắng tưng bừng, nhưng kết quả này là vừa đủ để "Pháo thủ" đi tiếp, tạo bước đà tâm lý quan trọng trước cuộc đại chiến với Manchester City vào cuối tuần.

Bước vào trận đấu với áp lực từ chuỗi ba trận thua liên tiếp tại giải quốc nội, đoàn quân của Mikel Arteta nhập cuộc đầy chủ động. Tuy nhiên, Sporting cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội khách dần lấy lại thế trận và liên tục khiến khán đài Emirates phải nín thở. Francisco Trincao và Pedro Goncalves lần lượt uy hiếp khung thành của David Raya, trong đó đáng chú ý nhất là cú vô lê chạm cột dọc của Geny Catamo ngay trước giờ nghỉ giải lao.

arsenal anh 1

Sporting bất lực trước hàng thủ chủ nhà.

Sang hiệp hai, sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm. Nhận thấy sự bế tắc, Arteta tung Kai Havertz vào sân thay cho Viktor Gyokeres nhằm tìm kiếm sự đột biến. Arsenal bắt đầu tạo ra nhiều sức ép hơn, điển hình là tình huống đột phá của Noni Madueke và pha đánh đầu dội cột của Leandro Trossard từ quả phạt góc của tài năng trẻ Max Dowman. Dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng hàng thủ Arsenal đã đứng vững để bảo vệ thành quả.

Trận giữ sạch lưới thứ 8, thành tích tốt nhất Champions League mùa này, khẳng định nền tảng phòng ngự kiên cố của Arsenal trước khi đối đầu với Atlético Madrid ở bán kết.

Trong khi đó, Sporting CP vẫn chưa thể phá dớp trước các đội bóng Anh, kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân khách tại xứ sở sương mù lên con số 11.

Đào Trần

arsenal sporting lisbon champions league emirates

