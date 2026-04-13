Arsenal thành trò cười

Những phương pháp tập luyện khác thường của Mikel Arteta đang bị đặt dấu hỏi về sự hiệu quả, trong bối cảnh Arsenal hụt hơi đúng giai đoạn quyết định mùa giải.

Arsenal gây chú ý với giáo án tập cùng bóng và bút.

Sau thất bại 1-2 trước Bournemouth hôm 11/4 ở vòng 32 Premier League, áp lực đổ dồn lên Arsenal khi cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng.

Trong bối cảnh đó, cựu danh thủ Gary Lineker thẳng thắn chỉ ra một nguyên nhân đáng chú ý. Đó là cách tiếp cận khác biệt trong tập luyện của HLV Mikel Arteta.

Lineker nói trên podcast The Rest is Football: "Arsenal đang tự chống lại chính mình. Arteta có xu hướng hơi lố bịch, trong các phương pháp tập luyện. Rõ ràng là với những cây bút, họ mang theo bút bi trong khi chơi bóng, rồi bật các video TikTok trên màn hình lớn trong lúc tập".

Ông nhấn mạnh: "Tôi chỉ nghĩ rằng, 'Ôi! Các bạn đang làm những điều khác biệt. Đừng làm thế’. Nếu đang cạnh tranh danh hiệu, bạn cần giữ sự bình tĩnh".

Những hình ảnh từ sân tập cho thấy Arteta áp dụng nhiều bài tập độc đáo. Các cầu thủ được yêu cầu giữ bóng bằng đầu trong khi kẹp bút giữa các ngón tay, hoặc luyện tập dưới nền nhạc và video TikTok hiển thị trên màn hình lớn.

Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng từng gây chú ý với các buổi họp sử dụng bóng đèn để minh họa, hay những bài tập mang tính trải nghiệm như mô phỏng tình huống bị móc túi.

Thực tế, Arsenal đang trải qua chuỗi phong độ không tốt với ba thất bại trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Sau trận đại thắng 3-0 trước Chelsea tối 12/4, Manchester City đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 6 điểm và còn một trận chưa đấu, trong khi hai đội sẽ chạm trán trực tiếp tại Etihad vào ngày 19/4.

Dù vậy, Arteta vẫn kiên định với triết lý của mình. Nhưng trong cuộc đua khốc liệt, mọi chi tiết đều có thể trở thành bước ngoặt. Và lúc này, chính cách chuẩn bị của Arsenal đang bị đưa vào tâm điểm tranh luận.

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD