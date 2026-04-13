Arsenal đối mặt 'cú sập tháng 4'

Thất bại 1-2 trước Bournemouth phơi bày mọi điểm yếu cố hữu của Arsenal đúng vào thời khắc họ không được phép sai lầm.

Arsenal rơi vào chu kỳ sa sút trong tháng 4.

Arsenal không đơn thuần đánh rơi 3 điểm. Họ đánh rơi cảm giác kiểm soát, thứ từng giúp đội bóng của Mikel Arteta duy trì vị thế ứng viên vô địch suốt mùa giải. Trước Bournemouth, “Pháo thủ” chơi như một tập thể rệu rã: thiếu năng lượng, thiếu ý tưởng và quan trọng nhất, thiếu bản lĩnh.

Đây không phải cú sảy chân ngẫu nhiên. Nó là một phần trong chu kỳ quen thuộc của Arsenal mỗi khi bước vào tháng 4, giai đoạn mà cuộc đua vô địch cần sự ổn định tuyệt đối, nhưng họ lại thường xuyên đánh mất chính mình.

Tháng 4, điểm gãy quen thuộc

Nhìn lại 5 mùa gần nhất, mô típ lặp lại đến mức khó tin. Arsenal thường tăng tốc tốt trong giai đoạn đầu năm, tạo ra kỳ vọng lớn, trước khi hụt hơi khi mùa giải bước vào khúc cua quyết định. Những chiến thắng dần biến thành trận hòa, và rồi hòa trở thành thất bại.

Trận thua Bournemouth chỉ là ví dụ mới nhất. Arsenal bước vào trận đấu với hàng loạt trụ cột vắng mặt: Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori và Mikel Merino. Nhưng vấn đề không nằm ở danh sách chấn thương. Ngay cả những người ra sân cũng cho thấy dấu hiệu quá tải rõ rệt.

Martin Zubimendi là hình ảnh tiêu biểu. Một tiền vệ từng mang lại sự ổn định, giờ lại chơi mờ nhạt và nặng nề. Toàn đội thiếu sự linh hoạt trong di chuyển, thiếu tốc độ trong xử lý, và gần như không tạo ra được áp lực liên tục lên đối thủ.

Arsenal của Arteta đang loạng choạng.

Ở chiều ngược lại, Bournemouth chơi như một đội bóng không mang gánh nặng. Họ pressing có tổ chức, khóa chặt các phương án triển khai của David Raya và buộc Arsenal phải chơi theo cách mà họ không muốn. Khi một đội bóng bị đẩy ra khỏi vùng an toàn chiến thuật, mọi hạn chế lập tức lộ ra.

Đây là điều đáng lo. Arsenal không chỉ mệt mỏi về thể chất, họ còn cho thấy dấu hiệu xuống dốc về tâm lý. Sự căng thẳng lan từ sân cỏ lên khán đài. Những pha xử lý thiếu chính xác, những quyết định chậm chạp, tất cả phản ánh một tập thể đang mất đi sự tự tin.

Bài toán của Arteta: thể lực hay bản lĩnh?

Mikel Arteta không thừa nhận đội bóng của ông yếu về tâm lý. Nhưng những gì diễn ra trên sân lại kể câu chuyện khác. Arsenal thua Man City ở chung kết Carabao Cup, bị Southampton loại khỏi FA Cup, và giờ tiếp tục gục ngã ở Premier League trong thời điểm nhạy cảm nhất.

Vấn đề không chỉ là chiến thuật. Dưới thời Arteta, Arsenal đã xây dựng được một hệ thống chơi bóng rõ ràng. Nhưng khi đối thủ bắt bài, như cách Andoni Iraola làm với Raya, họ thiếu phương án B. Điều này khiến đội bóng trở nên dễ đoán trong những trận cầu lớn.

Câu hỏi lớn hơn nằm ở cách quản lý thể lực. Trong khi nhiều HLV điều chỉnh cường độ tập luyện vào cuối mùa để giữ sự tươi mới, Arsenal lại cho thấy dấu hiệu bị bào mòn. Lịch thi đấu dày đặc, cộng với chấn thương, khiến đội hình mất đi chiều sâu cần thiết.

Sự mệt mỏi đeo bám Arsenal.

Trận đấu tới với Manchester City tại Etihad vì thế mang ý nghĩa quyết định. Đây không chỉ là cuộc đối đầu trực tiếp trong cuộc đua vô địch, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh. Nếu Arsenal thất bại, nguy cơ về một cú sụp đổ ngoạn mục, điều từng ám ảnh họ trong quá khứ, sẽ trở thành hiện thực.

Dù vậy, cánh cửa vô địch vẫn chưa khép lại. Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết. Nhưng vấn đề là họ có đủ sức giữ lấy nó hay không.

Bởi ở thời điểm này, điều đáng sợ nhất với Arsenal không phải là đối thủ. Mà là chính họ, một tập thể dường như luôn đánh mất mình khi tháng 4 gõ cửa.