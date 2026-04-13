Dấu hiệu cho sự sụp đổ của Arsenal

  • Thứ hai, 13/4/2026 08:05 (GMT+7)
Chấn thương, quá tải và áp lực tâm lý đang đẩy Arsenal vào thế nguy hiểm nhất mùa, khi kịch bản hụt hơi quen thuộc có dấu hiệu lặp lại.

Một kịch bản quen thuộc đang hiện ra trước mắt Arsenal.

Tối 11/4, thất bại 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League không chỉ khiến Arsenal đánh rơi điểm số quan trọng, mà còn phơi bày vấn đề mang tính hệ thống.

Đây đã là trận thua thứ tư của họ tại giải mùa này và một lần nữa, nó đến đúng thời điểm tháng 4, giai đoạn mà đội bóng của Mikel Arteta thường đánh mất sự ổn định.

Arsenal bước vào trận đấu với hàng loạt thiếu hụt lực lượng. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori và Mikel Merino đều vắng mặt vì chấn thương. Eberechi Eze trở lại từ ghế dự bị, nhưng không thể tạo khác biệt trong một tập thể thi đấu dưới sức.

Ngay cả những cầu thủ ra sân cũng cho thấy dấu hiệu quá tải. Martin Zubimendi có màn trình diễn mờ nhạt, trong khi toàn đội thiếu tốc độ và sự chính xác trong các tình huống quyết định. Trước một Bournemouth chơi càng lúc càng thăng hoa, Arsenal lép vế rõ rệt.

Không chỉ là vấn đề thể lực, yếu tố tâm lý cũng bắt đầu lộ diện. Trong ba mùa gần nhất, Arsenal đều hụt hơi ở chặng nước rút. Những chiến thắng dần biến thành các trận hòa, rồi chuyển thành thất bại. Kịch bản quen thuộc đang lặp lại với tốc độ đáng báo động.

Phía trước là lịch thi đấu mang tính quyết định cả mùa giải. Arsenal sẽ tiếp Sporting ở lượt về tứ kết Champions League với lợi thế mong manh, trước khi làm khách tại Etihad vào 19/4 trong trận đấu có thể quyết định cuộc đua vô địch.

Dù vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng mọi dấu hiệu hiện tại đều không ủng hộ Arsenal. Nếu không kịp thời điều chỉnh, đội bóng của Arteta hoàn toàn có thể đối mặt với một trong những cú sụp đổ đáng tiếc nhất lịch sử Premier League.

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.

Đào Trần

Arsenal Riccardo Calafiori Bournemouth Eberechi Eze Martin Zubimendi Jurrien Timber

