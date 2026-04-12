Chelsea làm Arsenal thất vọng

Rạng sáng 13/4, Chelsea thua đậm Manchester City 0-3 ngay trên sân nhà ở vòng 32 Premier League.

Chelsea chìm trong thất vọng.

Trước thềm trận đấu tại Stamford Bridge, đa phần fan Arsenal kỳ vọng Chelsea có thể cản bước Man City, từ đó mở toang cánh cửa vô địch Ngoại hạng Anh cho thầy trò Mikel Arteta. Tuy nhiên, "The Blues" lại chơi bạc nhược và phải nhận thất bại nặng nề trước đoàn quân hừng hực khí thế của Pep Guardiola.

3 điểm dễ dàng tại Tây London giúp Man City thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu xuống còn 6 điểm. "The Citizens" còn trong tay một trận chưa đấu và cả màn đối đầu trực tiếp với Arsenal trên sân Etihad vào ngày 19/4.

Nếu toàn thắng trong phần còn lại của mùa giải, Man City sẽ san bằng điểm số với Arsenal, đồng thời khiến cuộc đua vô địch có thể phải phân định thắng hiệu số bàn thắng - bại. Hiệu số đến lúc này của Man City là +35, trong khi của Arsenal là +38.

Chelsea nhập cuộc đầy quyết tâm, bởi họ cũng phải giành điểm để cạnh tranh vé dự Champions League. Tuy nhiên, chủ nhà vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ hàng thủ vững chắc bên phía đội khách.

Sau hiệp một chơi ru ngủ, Man City bất ngờ tăng tốc và thu về hai bàn liên tiếp, lần lượt ở phút 51 và 57. Rayan Cherki tỏa sáng với hai đường kiến tạo để Nico O'Reilly và Marc Guehi dứt điểm cận thành, sớm định đoạt cục diện trận đấu.

Đồng đội thay Haaland làm nhiệm vụ ghi bàn.

Nỗi thất vọng của chủ nhà dâng lên đỉnh điểm, khi Moises Caicedo để mất bóng ngay trước vùng cấm. Jeremy Doku thoải mái băng xuống, ghi bàn thứ 3 cho Man City.

Dù huấn luyện viên Liam Rosenior cố gắng thực hiện những sự điều chỉnh, Chelsea vẫn lực bất tòng tâm, qua đó nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này. CLB chủ sân Stamford Bridge giậm chân ở vị trí thứ 6 với 48 điểm, kém top 5 đến 4 điểm.

