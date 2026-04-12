Chelsea lâm nguy

Phong độ phập phù khiến Chelsea đứng trước nguy cơ mất vé dự Champions League mùa tới.

Chelsea bị phả hơi nóng trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Hiện Chelsea chỉ hơn Brentford, Everton và Brighton khoảng cách rất nhỏ. Phong độ đáng lo ngại với những cú sảy chân liên tiếp khiến đội bóng thành London đánh mất lợi thế. Nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình, viễn cảnh không có vé dự Champions League hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngược lại, Brighton nổi lên như kẻ thách thức đáng gờm. Chiến thắng 2-0 trước Burnley nhờ cú đúp của Mats Wieffer giúp đội bóng này tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của Fabian Hurzeler, Brighton cho thấy sự lì lợm và ổn định cần thiết trong cuộc đua đường dài.

Trong khi đó, Brentford và Everton cũng không đứng ngoài cuộc. Cả hai đều duy trì khoảng cách sát sao và sẵn sàng tận dụng mọi cú sảy chân của các đối thủ phía trên để bứt phá. Áp lực vì thế ngày càng đè nặng lên Chelsea khi đội bóng thành London thể hiện bộ mặt thiếu ổn định cả trong lối chơi lẫn tâm lý.

Thử thách tiếp theo của Chelsea càng khiến tình hình thêm phần khó khăn. Tối 12/4 (giờ Hà Nội), họ sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà thuộc vòng 32 Premier League. Đối thủ đang rất khát điểm trong cuộc đua vô địch. Một kết quả bất lợi có thể đẩy thầy trò HLV Liam Rosenior vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, sự ổn định là yếu tố sống còn. Song, Chelsea lại đi ngược dòng yêu cầu đó. Vị trí thứ 5 sẽ có suất dự Champions League mùa tới. Nhưng với Chelsea hiện tại, giữ vị trí trong top 6 đã là nhiệm vụ khó khăn.

Thứ hạng của Chelsea hiện tại.