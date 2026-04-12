Hiện tượng kỳ lạ ở Premier League

Chuỗi phong độ ấn tượng của Bournemouth đang trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại Premier League mùa này.

Bournemouth xuất sắc đánh bại Arsenal. Ảnh: Reuters.

Hôm 11/4, Bournemouth thắng 2-1 trước Arsenal ngay trên sân khách ở vòng 32 Premier League. Trong khi người hâm mộ “Pháo thủ” chìm trong nỗi thất vọng, Bournemouth lại tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng của mình.

Thống kê chỉ ra thầy trò HLV Andoni Iraola vừa cán mốc 12 trận bất bại liên tiếp (5 thắng, 7 hòa), thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Đằng sau chuỗi trận bất bại đó là dấu ấn đậm nét của HLV Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang chứng minh năng lực cầm quân ấn tượng trong bối cảnh Bournemouth phải đối mặt với nhiều biến động lớn về lực lượng.

Chỉ trong vòng 9 tháng qua, đội chủ sân Vitality đã lần lượt chia tay hàng loạt trụ cột như Illia Zabarnyi, Dango Ouattara, Dean Huijsen, Milos Kerkez và Antoine Semenyo, mang về tổng số tiền chuyển nhượng lên tới hơn 250 triệu bảng. Đây rõ ràng là tổn thất không nhỏ, có thể khiến bất kỳ CLB nào sụp đổ nhanh chóng. Nhưng Bournemouth đã chứng minh điều ngược lại.

Thay vì than phiền, HLV Iraola lựa chọn cách tiếp cận tích cực. Ông tập trung tối đa vào công tác huấn luyện, xây dựng một tập thể thi đấu kỷ luật, giàu năng lượng và luôn duy trì cường độ cao trong suốt trận đấu.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 43 tuổi, Bournemouth không chỉ trở nên khó bị đánh bại mà còn thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ, tự tin. Lối chơi pressing quyết liệt, tốc độ và sự gắn kết giữa các tuyến đã giúp đội bóng này vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ, qua đó tạo nên chuỗi trận bất bại ấn tượng.

Chiến thắng trước Arsenal của Bournemouth không phải là may mắn, mà là sự kết hợp giữa chiến thuật hợp lý và tinh thần không bỏ cuộc dù phải thi đấu xa nhà. Chính điều này giúp Bournemouth luôn duy trì vị trí an toàn trên bảng xếp hạng Premier League.

Highlights Arsenal 1-2 Bournemouth Tối 11/4, Arsenal bất ngờ để thua Bournemouth với tỷ số 1-2 tại sân Emirates thuộc vòng 32 Premier League.