Pep Guardiola kêu gọi CĐV tôn trọng Arsenal

HLV Pep Guardiola của Man City đã dành nhiều lời khen ngợi cho Arsenal trước thềm cuộc đại chiến quan trọng giữa hai đội ở vòng tới tại Premier League.

Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea ở vòng 32 Premier League rạng sáng 13/4, chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt ca ngợi sự ổn định đáng kinh ngạc của Arsenal trên mọi đấu trường.

Ông cho biết: “Họ đã chơi 49 trận nhưng chỉ thua 3 lần. Ở Champions League, Arsenal thậm chí chưa thua trận nào. Họ thắng gần như tất cả, chỉ có một trận hòa".

Guardiola cũng nhắc lại những cuộc đối đầu trong quá khứ giữa hai đội, khi Man City từng bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, ông cho rằng chính áp lực và sự nghi ngờ từ bên ngoài đôi khi lại trở thành động lực đặc biệt. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, ông khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ.

“Tôi có rất nhiều sự tôn trọng dành cho Arsenal. Những gì họ đã làm trong hai, ba năm qua là rất đáng nể, từ HLV, các cầu thủ cho đến chất lượng đội hình. Cách họ cạnh tranh trong mọi hoàn cảnh khiến chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý”, Guardiola chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, nhà cầm quân của Man City còn đánh giá Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu mùa này, thậm chí có thể xem là đội hay nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Hướng đến trận đấu tại Etihad, Guardiola cảnh báo các học trò: “Đánh bại họ một lần đã rất khó, hãy tưởng tượng phải làm điều đó hai lần chỉ trong vài tuần. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, chuẩn bị và phân tích thật kỹ".

Chiến thắng trước Chelsea giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, đồng thời thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

