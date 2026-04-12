Ederson nổi nóng sau khi bị tấn công từ khán đài

Thủ môn Ederson đổ gục xuống sân sau khi bị ném trúng vào đầu và tỏ rõ sự bực tức khi máy quay tiến sát vào mình.

Sự cố xảy ra trong trận đấu giữa Fenerbahce và Kayserispor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12/4. Khi trận đấu đang diễn ra, Ederson bất ngờ bị một vật thể lạ từ khán đài ném trúng, khiến anh ngã xuống sân trong trạng thái đau đớn.

Ngay sau đó, khi một máy quay truyền hình tiến sát để ghi hình cận cảnh, thủ môn người Brazil nhận ra và có phản ứng khá quyết liệt khi vung tay vào máy quay. Tình huống này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi nhiều ý kiến cho rằng hành động của anh là thiếu kiểm soát, trong khi số khác lên tiếng bênh vực.

Một bộ phận CĐV cho rằng Ederson có thể phải đối mặt án phạt bổ sung vì hành động thiếu kiểm soát với thiết bị ghi hình. Tuy nhiên, không ít người nhấn mạnh nguyên nhân gốc rễ đến từ hành vi ném vật thể nguy hiểm từ khán đài, đặt cầu thủ vào tình huống rủi ro và phản ứng của Ederson là không đáng trách.

Bất chấp sự cố, Ederson vẫn góp phần giúp Fenerbahce giành chiến thắng 4-0 trước Kayserispor, anh giữ sạch lưới trong một trận đấu quan trọng. Sau 29 vòng, Fenerbahce hiện đứng thứ hai, kém Galatasaray 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Ederson gia nhập Fenerbahce từ mùa hè năm ngoái sau quãng thời gian thành công cùng Manchester City. Trong 8 năm tại Anh, anh giành 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League và nhiều danh hiệu cá nhân.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh sân cỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi cầu thủ tiếp tục trở thành mục tiêu của hành vi quá khích từ khán giả.

