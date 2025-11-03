Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ederson bị chỉ trích

  • Thứ hai, 3/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Thủ thành Ederson hứng chịu chỉ trích trong chiến thắng 3-2 của Fenerbahce trước Besiktas ở vòng 11 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 3/11.

Phút 87, khi tỷ số đang có lợi cho đội khách Fenerbahce, Ederson giữ bóng trong khung gỗ nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu. Hành động này khiến các cầu thủ Besiktas nổi giận khi cho rằng cựu thủ thành của Man City đang cố tình câu giờ.

Theo ghi nhận, Ederson giữ bóng trong tay tới 21 giây trước khi thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Ngay sau đó, anh bị các CĐV Besiktas trên khán đài ném hàng loạt chai nước vào vị trí đứng. Đáp lại, Ederson tung chân đá văng vài chai nước rỗng ra khỏi sân như một lời thách thức.

Ederson anh 1

CĐV Besiktas ném chai nước về phía Ederson.

Trận đại chiến khép lại mà Ederson không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào cho những hành động nói trên. Tuy nhiên, hành vi của thủ môn người Brazil đã bị phê phán trên mạng xã hội.

Một CĐV bình luận: “Pha câu giờ lộ liễu". Tài khoản khác viết: “Ederson sợ thua đến thế sao?” Ngược lại, có người bênh vực: “Ederson làm mọi cách để bảo toàn chiến thắng. Dù xấu xí, nhưng đó là hành động cần thiết.”

Ở trận này, Jhon Duran, Marco Asensio và Ismail Yuksek là những người lập công cho Fenerbahce, mang về 3 điểm cho đội khách. Chiến thắng này giúp Fenerbahce thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Galatasaray xuống còn 4 điểm.

Ederson rời Man City để gia nhập Fenerbahce vào mùa hè vừa qua với mức phí 14 triệu euro. Anh nhận mức lương khoảng 8 triệu euro mỗi năm tại CLB mới.

