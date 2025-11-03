Cựu cầu thủ Malaysia sa lưới sau vụ nổ súng chấn động

Từ sân cỏ đến trạm giam, cuộc đời một cựu cầu thủ Kelantan rẽ sang ngã rẽ đen tối sau vụ nổ súng khiến một người đàn ông Malaysia thiệt mạng tại Golok, Thái Lan.

Bóng đá Malaysia rúng động sau vụ một cựu cầu thủ bắn người.

Vụ việc gây rúng động làng bóng đá Malaysia. Nghi phạm, một cựu cầu thủ Kelantan khoảng ngoài 30 tuổi, mang hai quốc tịch Thái Lan và Malaysia, đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Sungai Golok. Anh bị cáo buộc nổ súng khiến Mohd Fuad Fahmie Ghazali, 33 tuổi, thiệt mạng vào tối thứ 1/11 - chỉ vì một cuộc tranh cãi bộc phát.

Fuad, người sống luân phiên giữa Pasir Mas và Golok, được chôn cất tại Kelantan ngày hôm sau. Anh có vợ là người Thái, kết hôn được hai năm và cả hai đang chờ đón đứa con đầu lòng. Cái chết của Fuad khiến cộng đồng hai bên biên giới bàng hoàng - không chỉ vì tính chất tàn nhẫn, mà vì kẻ nổ súng từng là một cầu thủ chuyên nghiệp, từng được xem là niềm hy vọng của bóng đá Kelantan.

Cảnh sát trưởng Kelantan, Datuk Mohd Yusoff Mamat, xác nhận động cơ vẫn đang được điều tra, trong khi hồ sơ cho thấy Fuad từng dính bốn tiền án ma túy. Nhưng điều khiến dư luận day dứt hơn cả là câu chuyện suy đồi của một đời cầu thủ. Từ ánh đèn sân cỏ đến bóng tối tội lỗi, biên giới Golok trở thành ranh giới thật sự giữa danh vọng và tội ác.

Bóng đá Malaysia từng có nhiều tài năng gục ngã ngoài sân cỏ. Vụ việc này không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh: khi ánh sáng nghề nghiệp tắt đi, những khoảng tối trong đời cầu thủ có thể nuốt chửng tất cả - cả danh dự, cả mạng người.