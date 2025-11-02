Vụ án mạng gây chấn động bóng đá Malaysia

Một cựu cầu thủ Kelantan bị truy nã sau vụ nổ súng khiến một người Malaysia thiệt mạng tại Sungai Golok, Thái Lan tối 1/11.

Cảnh sát Malaysia đang phối hợp phía Thái Lan điều tra vụ giết người.

Cảnh sát bang Kelantan (Malaysia) xác nhận nghi phạm trong vụ nổ súng khiến một người Malaysia thiệt mạng tại Sungai Golok, Narathiwat (Thái Lan) vào tối 1/11 là một cựu cầu thủ của đội bóng Kelantan.

Theo lời Trưởng cảnh sát bang Datuk Mohd Yusoff Mamat, nạn nhân được xác định là Mohd Fuad Fahmie Ghazali, 33 tuổi, bị bắn chết trong vụ việc. Người đàn ông có tiền án về ma túy với 4 lần vi phạm kể từ năm 2020. Ông này vừa nhập cảnh vào Thái Lan qua cửa khẩu vào sáng 1/11.

Trưởng cảnh sát Yusoff nói: "Chúng tôi tin nghi phạm mang hai quốc tịch, nhưng các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Hiện cảnh sát chưa nhận được hình ảnh của nghi phạm từ phía Thái Lan".

Cảnh sát cũng siết chặt an ninh và lập các chốt kiểm soát để truy tìm nghi phạm. Về động cơ vụ việc, ông Yusoff cho biết sẽ do cảnh sát Thái Lan điều tra, bởi vụ nổ súng xảy ra trên lãnh thổ Thái Lan.

Bóng đá Malaysia liên tiếp trải qua hàng loạt cú sốc sau vụ bê bối nhập tịch, khiến dư luận và người hâm mộ chấn động. Hiện, FIFA vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia.