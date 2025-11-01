Luật sư lý giải vì sao FIFA chưa ra tay với bóng đá Malaysia

Không có thông báo, không có tín hiệu. Malaysia đang chơi “hiệp phụ” ngoài sân cỏ khi FIFA trì hoãn phán quyết vụ cầu thủ nhập tịch.

LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết của FIFA xung quanh bê bối nhập tịch.

Bóng đá Malaysia đang nín thở. Hai ngày trôi qua mà vẫn chưa có phán quyết nào từ FIFA. Dự kiến tổ chức này công bố kết quả vào ngày 30/10, nhưng đến nay vẫn im lặng.

Người hâm mộ chờ đợi như xem trận đấu kéo dài đến hiệp phụ, lo sợ đội nhà sẽ phải chịu “phạt đền” từ cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá.

Tháng trước, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi đơn kháng cáo sau khi bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu ringgit). Bảy cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, cũng bị phạt mỗi người 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.

FIFA cho rằng hồ sơ đăng ký của các cầu thủ này có sai phạm. Một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc tổ tiên bị phát hiện giả mạo để hợp thức hóa quyền khoác áo đội tuyển.

Trả lời Timesport, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết việc trì hoãn là điều bình thường trong quy trình xét kháng cáo của FIFA. “Quyết định có thể cần thêm thời gian để xem xét kỹ các yếu tố pháp lý. Ủy ban có thể yêu cầu hai bên cung cấp thêm tài liệu hoặc làm rõ một số điểm. Ngoài ra, các thành viên trong ủy ban có thể bận việc khác hoặc sức khỏe không đảm bảo”, ông nói.

Theo Nik Erman, FIFA cũng thường gia hạn cho các bên để chuẩn bị và phản hồi hồ sơ. Điều này giúp đảm bảo công bằng cho cả hai phía.

Ông nhắc đến Điều 60 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, cho phép bên kháng cáo được bổ sung chứng cứ mới và đề xuất nhân chứng. Tuy nhiên, FAM phải tuân thủ thời hạn chặt chẽ, nộp tài liệu trong 5 ngày sau khi hết hạn kháng cáo, và đơn kháng cáo phải được gửi trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận thông báo ban đầu.

“Nếu FAM nộp sai tài liệu, họ có quyền gửi lại bản đúng. Họ cũng được phép phản biện kết luận của Ủy ban kỷ luật về các giấy khai sinh gốc”, Nik Erman nói thêm.

Ông kết luận rằng quá trình xem xét toàn diện, cùng khả năng xuất hiện chứng cứ mới và các trao đổi pháp lý chi tiết, là lý do khiến FIFA cần thêm thời gian trước khi ra phán quyết cuối cùng.