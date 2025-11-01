Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Luật sư lý giải vì sao FIFA chưa ra tay với bóng đá Malaysia

  • Thứ bảy, 1/11/2025 20:07 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Không có thông báo, không có tín hiệu. Malaysia đang chơi “hiệp phụ” ngoài sân cỏ khi FIFA trì hoãn phán quyết vụ cầu thủ nhập tịch.

LĐBĐ Malaysia đang chờ phán quyết của FIFA xung quanh bê bối nhập tịch.

Bóng đá Malaysia đang nín thở. Hai ngày trôi qua mà vẫn chưa có phán quyết nào từ FIFA. Dự kiến tổ chức này công bố kết quả vào ngày 30/10, nhưng đến nay vẫn im lặng.

Người hâm mộ chờ đợi như xem trận đấu kéo dài đến hiệp phụ, lo sợ đội nhà sẽ phải chịu “phạt đền” từ cơ quan quyền lực nhất thế giới bóng đá.

Tháng trước, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi đơn kháng cáo sau khi bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu ringgit). Bảy cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, cũng bị phạt mỗi người 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.

FIFA cho rằng hồ sơ đăng ký của các cầu thủ này có sai phạm. Một số giấy tờ chứng minh nguồn gốc tổ tiên bị phát hiện giả mạo để hợp thức hóa quyền khoác áo đội tuyển.

Trả lời Timesport, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết việc trì hoãn là điều bình thường trong quy trình xét kháng cáo của FIFA. “Quyết định có thể cần thêm thời gian để xem xét kỹ các yếu tố pháp lý. Ủy ban có thể yêu cầu hai bên cung cấp thêm tài liệu hoặc làm rõ một số điểm. Ngoài ra, các thành viên trong ủy ban có thể bận việc khác hoặc sức khỏe không đảm bảo”, ông nói.

Theo Nik Erman, FIFA cũng thường gia hạn cho các bên để chuẩn bị và phản hồi hồ sơ. Điều này giúp đảm bảo công bằng cho cả hai phía.

Ông nhắc đến Điều 60 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, cho phép bên kháng cáo được bổ sung chứng cứ mới và đề xuất nhân chứng. Tuy nhiên, FAM phải tuân thủ thời hạn chặt chẽ, nộp tài liệu trong 5 ngày sau khi hết hạn kháng cáo, và đơn kháng cáo phải được gửi trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận thông báo ban đầu.

“Nếu FAM nộp sai tài liệu, họ có quyền gửi lại bản đúng. Họ cũng được phép phản biện kết luận của Ủy ban kỷ luật về các giấy khai sinh gốc”, Nik Erman nói thêm.

Ông kết luận rằng quá trình xem xét toàn diện, cùng khả năng xuất hiện chứng cứ mới và các trao đổi pháp lý chi tiết, là lý do khiến FIFA cần thêm thời gian trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Hà Trang

Malaysia FIFA Nik Erman Nik Erman Nik Roseli FAM Gabriel Palmero Jon Irazabal

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Phut VAR dinh menh giua Viet Nam va Malaysia hinh anh

Phút VAR định mệnh giữa Việt Nam và Malaysia

13:02 31/10/2025 13:02 31/10/2025

0

FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết kỷ luật FAM liên quan đến vụ gian lận trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ dù thời hạn công bố dự kiến là ngày 30/10 đã trôi qua.

Ly do FIFA chua cong bo an phat Malaysia hinh anh

Lý do FIFA chưa công bố án phạt Malaysia

08:40 31/10/2025 08:40 31/10/2025

0

FIFA khả năng đưa ra phán quyết đối với bóng đá Malaysia trong hôm nay (31/10) để không ảnh hưởng đến lịch trình thi đấu và công tác chuẩn bị của AFC.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý