Thủ tướng Malaysia khen ‘Kpop mãi đỉnh’

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội video tiết mục biểu diễn của G-Dragon tại tiệc chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, đi kèm là lời nhận xét “K-pop mãi đỉnh”.

G-Dragon biểu diễn tại tiệc chào mừng các nhà lãnh đạo đến dự Hội nghị Cấp cao APEC ngày 31/10. Ảnh: Chosun.

Ngày 1/11, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân đoạn video tiết mục biểu diễn của rapper người Hàn Quốc G-Dragon tại buổi tiệc chào mừng các nhà lãnh đạo đến dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Trên tài khoản Instagram cá nhân, ông Anwar viết: “Nhiều người hâm mộ K-pop ở Malaysia đã nhắn tôi chia sẻ tiết mục của G-Dragon. Để không phụ lòng họ, tôi gửi đến vài khoảnh khắc nổi bật nhất trong phần trình diễn”. Ông Anwar còn gắn hashtag #KpopForever để thể hiện sự yêu thích với âm nhạc Hàn Quốc.

Bà Thananon Niramit, phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, quay video phần trình diễn của ca sĩ G-Dragon bằng điện thoại di động ngày 31/10. Ảnh: Yonhap TV.

Với tư cách đại sứ quảng bá APEC 2025, G-Dragon có màn biểu diễn kéo dài 10 phút. Anh thể hiện ba ca khúc gồm Drama, Power và Home Sweet Home.

Thủ tướng Canada Mark Carney, Ngoại trưởng Chile Alberto van Klaveren và bà Thananon Niramit - phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - cũng rút điện thoại ra ghi hình phần trình diễn của G-Dragon.

Thủ tướng Canada Mark Carney ghi hình tiết mục của G-Dragon. Ảnh: Chosun.

Bên cạnh tiết mục của G-Dragon, chương trình còn có phần biểu diễn của dàn hợp xướng thiếu nhi, các vũ công Honey J, Lee Jung, thần đồng violin 11 tuổi Kim Yeon-a và nhóm beatbox.

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun-woo đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được giao đảm nhận vị trí MC buổi tiệc chào mừng. Cha Eun-woo là thành viên nhóm nhạc ASTRO đồng thời là một diễn viên nổi tiếng, anh nhập ngũ hồi tháng 7 và đang phục vụ trong ban nhạc quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Buổi tiệc chào mừng các nhà lãnh đạo APEC được tổ chức tối 31/10 tại khách sạn Lahan Select ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) với sự tham gia của khoảng 400 khách mời đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC, cùng đại diện của các tổ chức quốc tế và CEO đến từ nhiều quốc gia.