Malaysia tham vọng thành nước ASEAN đầu tiên phóng tên lửa lên vũ trụ

Malaysia đặt mục tiêu xây dựng bệ phóng tên lửa vào năm 2029, hướng tới vị thế quốc gia tiên phong ASEAN trong lĩnh vực vũ trụ, đồng thời thúc đẩy đầu tư, việc làm và đóng góp hàng tỷ USD cho kinh tế.

Malaysia đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á có bệ phóng tên lửa lên vũ trụ vào năm 2029. Ảnh minh họa: Malay Mail

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Malaysia đang đặt mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á có bệ phóng tên lửa lên vũ trụ vào năm 2029, với 3 địa điểm được chọn tại các bang Pahang, Sarawak và Sabah.

Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Malaysia (MYSA), ông Azlikamil Napiah, cho biết dự án này, phù hợp với Chính sách vũ trụ quốc gia 2030, có thể đóng góp hơn 10 tỷ ringgit (khoảng 2,4 tỷ USD ) cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nếu Malaysia khẳng định vị thế là quốc gia dẫn đầu khu vực trong ngành công nghiệp vũ trụ đang phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Azlikamil, các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm phải hợp tác với các công ty địa phương và xin phê duyệt từ chính quyền các bang liên quan về các vấn đề đất đai.

Hiện, có 3 đối tác bày tỏ sự quan tâm, trong đó một bên đã nộp báo cáo nghiên cứu khả thi đầy đủ.

Tổng Giám đốc MYSA nhấn mạnh vị trí địa lý của Malaysia nằm dọc theo đường Xích đạo mang lại một lợi thế rõ rệt, cho phép phóng tên lửa hiệu quả hơn với chi phí nhiên liệu thấp hơn.

Dựa trên lợi thế này, ông Azlikamil cho biết dự án cũng hướng đến việc thiết lập vệ tinh của riêng Malaysia quan sát Trái Đất, phát triển một thành phố vũ trụ và cung cấp dịch vụ phóng tên lửa.

Dự án sẽ được xây dựng theo hình thức đối tác công tư, chia sẻ chi phí giữa chính phủ và các nhà đầu tư tư nhân. Công việc dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2029, sau khi tất cả các phê duyệt và công tác chuẩn bị cần thiết được hoàn tất.

Ông Azlikamil nhấn mạnh ngoài việc thu hút đầu tư, dự án sẽ tạo ra tác động, lan tỏa kinh tế đáng kể cho cộng đồng địa phương thông qua cơ sở hạ tầng mới, các dự án năng lượng và cơ hội việc làm.