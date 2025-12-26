Hai vấn đề lớn đối với bầu cử thời chiến ở Ukraine

Quốc hội Ukraine cho biết nhóm công tác về bầu cử trong thời chiến sẽ tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề lớn, bao gồm các thách thức pháp lý và kỹ thuật trong quá trình tổ chức bầu cử dưới thiết quân luật, cũng như những khó khăn liên quan tới giai đoạn hậu xung đột.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniienko. Ảnh: Quốc hội Ukraine

Phó Chủ tịch thứ nhất Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Oleksandr Korniienko cho biết phiên họp đầu tiên của nhóm công tác xây dựng đề xuất pháp lý liên quan việc tổ chức và tiến hành bầu cử dưới tình trạng thiết quân luật tại Ukraine sẽ diễn ra trong ngày 26/12 (theo giờ địa phương).

Theo ông Korniienko, cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 13h và dự kiến tập trung vào hai nhóm nội dung chính.

Nhóm công tác hiện có khoảng 60 thành viên tham gia, song vẫn mở khả năng để những người không phải thành viên chính thức có thể cùng tham dự và đóng góp ý kiến.

Ông cho biết nhóm công tác bao gồm đại diện của tất cả các phe phái và nhóm nghị sĩ trong Quốc hội (mỗi bên 2 người), khoảng 10 đại diện từ các tổ chức xã hội dân sự chủ chốt, cùng đại diện cơ quan hành pháp và lực lượng an ninh.

Ngoài ra, 5 thành viên của Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC), trong đó có Chủ tịch CEC, cũng tham gia nhóm công tác.

Ông Korniienko cho hay phiên họp đầu tiên sẽ gồm hai khối nội dung lớn. Khối thứ nhất mang tính tổ chức, liên quan tới cơ chế vận hành và phương thức làm việc của nhóm công tác. Khối thứ hai dự kiến là phần trình bày của Ủy ban Bầu cử Trung ương.

“Theo kế hoạch, các thành viên CEC sẽ chuẩn bị một báo cáo tổng quan, nêu toàn bộ những vấn đề đặt ra đối với bầu cử trong thời chiến cũng như trong giai đoạn hậu xung đột… Sau đó, chúng tôi sẽ trao đổi quan điểm về cách tiếp cận và hướng xử lý từng nhóm vấn đề, xác định các ưu tiên cần thúc đẩy. Dự kiến phiên họp sẽ kéo dài khoảng hai giờ,” ông nói, đồng thời cho biết cuộc họp sẽ được phát trực tuyến trên mạng xã hội và YouTube.

Trước đó, ngày 22/12, ông Davyd Arakhamiia — Trưởng phe Servant of the People (Đảng Người Phục vụ Nhân dân) — cho biết Quốc hội đang thành lập một nhóm công tác để xem xét vấn đề bầu cử tổng thống trong thời chiến.

Ngày 18/12, truyền thông Ukraine đưa tin ông Oleksandr Korniienko - Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội và tân Chủ tịch Đảng Người Phục vụ Nhân dân, có thể đứng đầu nhóm công tác của Quốc hội về trưng cầu dân ý và bầu cử, theo sáng kiến do ông Arakhamiia đề xuất.