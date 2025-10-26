TT Trump dự lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia

Ngày 26/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận hòa bình với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khép lại nhiều tháng xung đột biên giới căng thẳng.

Từ trái sang phải: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ký thỏa thuận hòa bình tiếp nối thỏa thuận đình chiến được hai nước ký ba tháng trước.

“Tuyên bố chung này, nếu được thực thi đầy đủ, sẽ đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài, đồng thời mở ra tiến trình hàn gắn quan hệ giữa hai nước. Thời gian qua, các cộng đồng dân cư sống dọc biên giới đã bị chia cắt bởi xung đột, người dân vô tội đã phải chịu những tổn thất to lớn”, ông Hun Manet phát biểu tại sự kiện.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Thái Lan sẽ rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ.

Ông Trump được cho là đóng vai trò trung gian chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước hồi tháng 7 bằng cách gọi điện cho các nhà lãnh đạo hai nước. Ông Trump thúc giục họ chấm dứt giao tranh nếu không muốn các cuộc đàm phán thương mại với Washington bị đình lại.

“Mỹ sẽ tăng cường hợp tác thương mại với cả hai quốc gia với điều kiện hai bên cùng đảm bảo duy trì hòa bình”, ông Trump nói tại lễ ký.

Ông Trump phát biểu tại lễ ký. Ảnh: Reuters.

Trước đó, giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia từng khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải đi sơ tán. Đây là đợt giao tranh tồi tệ nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Khi đặt chân đến Malaysia vào sáng 26/10, ông Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thỏa thuận thương mại với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ông xác nhận Mỹ sẽ sớm ký các thỏa thuận khoáng sản chiến lược với Thái Lan và Malaysia, đồng thời đàm phán một hiệp định thương mại mới với Campuchia.

Trong khi ông Trump xuất hiện tại các sự kiện, đoàn đàm phán Mỹ - Trung đã cùng ngồi lại làm việc để ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai đoàn đàm phán đang nỗ lực dọn đường cho một cuộc gặp hiệu quả giữa hai nhà lãnh đạo.

Trưởng đoàn đàm phán thương mại Mỹ - ông Jamieson Greer - cho biết các bên đã thảo luận “nhiều chủ đề rộng”, trong đó có việc gia hạn lệnh đình chiến thương mại.

