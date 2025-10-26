Thái Lan chỉ ký tuyên bố chung, không phải hiệp định hòa bình với Campuchia

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirkul sẽ đến Kuala Lumpur để ký một văn kiện chính thức với Campuchia vào đêm 25/10 hoặc sáng 26/10.

Các Tư lệnh quân đội địa phương của Campuchia và Thái Lan nhóm họp, thảo luận về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực biên giới hai nước, ngày 29/7/2025. Nguồn: THX/TTXVN.

Chiều 25/10, phát biểu tại cuộc họp báo ở Malaysia trước thềm hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirkul sẽ đến Kuala Lumpur để ký một văn kiện chính thức với Campuchia vào đêm 25/10 hoặc sáng 26/10.

Theo Ngoại trưởng Thái Lan Nikorndej Balankura, thời gian cụ thể vẫn chưa được quyết định, song điều có thể xác nhận ở thời điểm này là Thủ tướng Thái Lan sẽ có mặt tại lễ ký kết nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, tại họp báo, ông Nikorndej Balankura cho biết kế hoạch ký kết vào ngày 26/10 không phải là hiệp định hòa bình, mà là "Tuyên bố chung" giữa Campuchia và Thái Lan.

Trước đó, ngày 23/10, cuộc họp đặc biệt lần thứ 2 Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC) đã kết thúc tại Kuala Lumpur, Malaysia với việc hai bên thông qua và ký kết biên bản nội dung cuộc họp và tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các văn kiện quan trọng này.

Trong thông cáo báo chí về kết quả cuộc họp đặc biệt GBC, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho biết Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về một số cơ chế quan trọng được đưa ra để giảm leo thang căng thẳng thông qua việc thiết lập kế hoạch hành động ban đầu về việc di dời vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt trở lại các cơ sở quân sự thông thường của mỗi bên.