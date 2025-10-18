Thái Lan xây hàng rào biên giới với Campuchia

Quân đội Hoàng gia Thái Lan mới đây đã giới thiệu thiết kế hàng rào an ninh mới tại khu vực biên giới với Campuchia, nhằm tăng cường quản lý biên giới và đảm bảo an toàn khu vực.

Bản thiết kế hàng rào. Ảnh: FB Quỹ Hataitip Thái Lan.

Bản thiết kế được trình lên Công chúa Thái Lan Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana bởi Tổng tư lệnh Lục quân, Đại tướng Pana Klaoplodthuk, cùng các lãnh đạo quân sự cấp cao, trong đó có Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Đại tướng Ukris Boontanondha, trong buổi yết kiến ngày 16/10.

Theo thiết kế, hàng rào sẽ cao 3,5 m, phần dưới làm bằng bê tông dự ứng lực, phần trên là lưới thép mạ kẽm có gắn dây thép gai. Cấu trúc này được thiết kế để tăng cường khả năng bảo vệ và ngăn ngừa xâm nhập trái phép.

Ước tính chi phí xây dựng khoảng 7,36 triệu baht ( 225.000 USD ) cho mỗi km hàng rào an ninh, và lên tới 8,6 triệu baht (xấp xỉ 260.000 USD ) nếu xây thêm đường đất phục vụ công tác tuần tra.

Quỹ Hataitip của Công chúa Thái Lan Chulabhorn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc huy động thêm nguồn lực từ người dân Thái Lan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng rào, đảm bảo an ninh biên giới.

Biên giới đất liền giữa Thái Lan và Campuchia kéo dài 798 km. Giai đoạn đầu của dự án sẽ triển khai xây hàng rào an ninh 8,4 km tại huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi, từ mốc biên giới số 52 đến 59, khu vực đã hoàn tất phân định ranh giới.

Dự án đã được Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan phê duyệt vào ngày 2/10.