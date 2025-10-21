Thái Lan mở đàm phán nóng với Campuchia về căng thẳng biên giới

Chính phủ Thái Lan khẳng định các cuộc họp sắp tới của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) với Campuchia sẽ giúp giải quyết dứt điểm các vấn đề căng thẳng biên giới còn tồn đọng, tăng cường hợp tác an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tổng cục trưởng Cục Điều ước và Pháp lý (Bộ Ngoại giao Thái Lan) Benjamin Sukanjanajtee và Chuẩn Đô đốc Surasan Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, trình bày chi tiết về kế hoạch đàm phán sắp tới giữa Thái Lan và Campuchia. Ảnh: The Nation

Ngày 20/10, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cùng đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng đã trình bày khung làm việc cho cuộc đàm phán. Ông Siripong cho biết các cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) và Ủy ban Biên giới Chung (GBC) là một phần trong chiến lược ngoại giao của Thái Lan nhằm tăng cường hợp tác an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Cuộc họp JBC sẽ diễn ra tại tỉnh Chanthaburi từ ngày 21-22/10, song song với Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 20-22/10.

Phái đoàn Thái Lan sẽ do ông Prasat Prasatwinijchai, Chủ tịch JBC Thái Lan dẫn đầu, trong khi phía Campuchia do ông Lam Chea, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Nhà nước về Biên giới, làm trưởng đoàn. Các cơ quan liên quan như Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và Bộ Nội vụ cũng sẽ tham dự.

Cuộc họp sẽ tập trung vào các vấn đề biên giới, tiếp nối từ phiên họp đặc biệt ngày 10/9. Nội dung thảo luận bao gồm việc xây dựng hàng rào biên giới, sử dụng công nghệ LiDAR để đo đạc bản đồ, và xác định các khu vực ưu tiên phân định ranh giới. Hai bên cũng sẽ xem xét cập nhật Điều khoản Tham chiếu (TOR) năm 2003 để phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, cuộc họp sẽ đánh giá tiến độ thực hiện 4 nội dung đã thống nhất trước đó: rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, rà phá bom mìn, xử lý các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, và khôi phục trật tự tại các khu vực Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaew. Trong đó, việc thu thập thông tin về các điểm nghi vấn liên quan đến lừa đảo đã có tiến triển, nhưng công tác rà phá bom mìn và rút vũ khí vẫn còn chậm.

Malaysia và Mỹ sẽ tham dự các cuộc họp với vai trò quan sát viên để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đàm phán.

Thủ tướng Hun Manet. Ảnh: VOV

Trước đó, tại lễ khánh thành Sân bay Quốc tế Techo – sân bay lớn nhất tại Campuchia, ngày 20/10, ở tỉnh Kandal, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết: Campuchia và Thái Lan sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần. Một giải pháp hòa đàm là lựa chọn tốt cho các nước láng giềng nếu so với việc dùng đến vũ lực.

Theo Thủ tướng Hun Manet, nếu giới lãnh đạo tiếp tục dùng vũ lực để trả đũa nhau, rõ ràng chiến tranh sẽ không dễ dàng kết thúc, có thể gây ra thảm họa về sự tàn phá và thương vong cho dân thường ở cả hai bên. Giống như trường hợp chiến tranh xảy ra ở một số quốc gia và đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn binh sĩ và thường dân vô tội.

"Trong những ngày tới, chúng tôi hy vọng sẽ sớm ký kết một thỏa thuận hòa bình và sẽ nỗ lực hết sức để chấm dứt xung đột. Đó là điều chúng tôi phải làm", ông Hun Manet nói.

Liên quan đến những bình luận của người dân trên mạng xã hội về căng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới giữa Campuchia và Thái Lan trong thời gian qua, Thủ tướng Hun Manet kêu gọi người dân cần bình tĩnh và cam kết rằng: Chính phủ đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề biên giới, đưa tình hình trở lại bình thường.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, vấn đề biên giới là một vấn đề phức tạp và rất ít quốc gia trong khu vực ASEAN không có vấn đề biên giới với các nước láng giềng. Vấn đề biên giới này là di sản của thời kỳ thuộc địa hàng trăm năm.

Tuy nhiên, các nước thành viên đã lựa chọn giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đàm phán và tìm giải pháp thông qua các cơ chế song phương hoặc cơ chế tư pháp, thay vì sử dụng vũ lực để đối đầu.

Về vấn đề biên giới giữa Campuchia - Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet cũng cho biết: hai bên đã tổ chức các cuộc họp song phương từ năm 2000. Hiện nay, hai bên cũng đang tích cực làm việc với nhau về vấn đề này. Theo dự kiến, trong những ngày tới, Ủy ban Biên giới Campuchia - Thái Lan sẽ tiến hành họp để thảo luận và thúc đẩy giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước.