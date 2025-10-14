Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

TT Trump muốn dự lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

  • Thứ ba, 14/10/2025 19:22 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Malaysia vào ngày 26/10 và "mong đợi" được chứng kiến ​​việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia.

Tổng thống Trump sẽ thăm Malaysia vào ngày 26/10. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ trưởng Mohamad Hasan, Mỹ và Malaysia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn giữa Thái LanCampuchia, yêu cầu cả hai bên phải tháo dỡ toàn bộ mìn và pháo hạng nặng khỏi biên giới.

Ông cũng hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được ký kết trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới của các lãnh đạo Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 26 đến 28/10.

“Tại hội nghị, chúng tôi hy vọng sẽ chứng kiến việc ký kết một tuyên bố được gọi là Hiệp định Kuala Lumpur giữa hai nước láng giềng, nhằm đảm bảo hòa bình và lệnh ngừng bắn lâu dài”, ông Mohamad phát biểu với giới truyền thông.

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia có liên quan đến các địa điểm chưa được phân định dọc theo đường biên giới đất liền dài 817 km.

Hôm 12/10, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau tại Kuala Lumpur vào cuối tuần để thảo luận về lệnh ngừng bắn, với sự tham dự của các quan chức Mỹ và Malaysia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuần trước cho biết, ông đã nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Trump, trong đó ông Trump nói rằng ông muốn thấy hai nước láng giềng giải quyết căng thẳng.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo đã đề cử Tổng thống Mỹ Trump cho Giải Nobel Hòa bình, ghi nhận “phương pháp ngoại giao sáng tạo" của ông đã giúp chấm dứt các cuộc đụng độ.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

https://tienphong.vn/tong-thong-my-sap-tham-chau-a-muon-chung-kien-le-ky-thoa-thuan-ngung-ban-thai-lan-campuchia-post1787066.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

tổng thống trump Donald Trump Mỹ Thái Lan Pháp Campuchia Malaysia Thái Lan Campuchia ASEAN Mohamad Hasan biên giới Tổng thống Trump thăm châu Á ngừng bắn hòa bình Nobel Hòa bình ngoại giao

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Han Quoc bao dong vi bay viec nhe luong cao hinh anh

Hàn Quốc báo động vì bẫy việc nhẹ lương cao

5 giờ trước 00:00 15/10/2025

0

Cái chết của một sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia làm dấy lên nỗi ám ảnh về “thiên đường việc nhẹ lương cao” - nơi hàng trăm người bị giam cầm, đánh đập và biến mất.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý