Rashford gây tranh cãi

  • Thứ hai, 3/11/2025 09:18 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Với MU, 30 triệu bảng cho Marcus Rashford có thể là một khoản thu hợp lý nhưng nhiều fan cảm thấy nuối tiếc khi chứng kiến cầu thủ tỏa sáng ở Barcelona.

Rashford khiến CĐV MU tranh cãi.

Đoạn video chỉ dài 8 giây ghi lại bàn thắng đẹp mắt của Rashford trong màu áo Barcelona đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Tài khoản fan @UTDTrey đăng tải kèm dòng trạng thái phẫn nộ: "Không thể tin nổi, sao lại bán anh ta chỉ với 30 triệu bảng?". Bài viết lập tức thu hút gần 3000.000 lượt xem.

Phản ứng của người hâm mộ MU chia làm hai phe rõ rệt. Nhiều fan cho rằng việc bán Rashford với giá rẻ là điên rồ. Tài khoản @Suifavourite bức xúc: "30 triệu bảng chẳng là gì so với giá trị thật của cậu ấy. MU không thể để mất một cầu thủ như thế". Trong khi đó, @Shittingdotcom mỉa mai: "Giá 30 triệu bảng là quá rẻ, như tự vứt bỏ tài năng của mình".

Ngược lại, không ít người cho rằng Ruben Amorim làm đúng. Một fan phản bác: "Rashford không phải tiền đạo đâu anh bạn", ngụ ý cầu thủ người Anh không phù hợp với hệ thống của MU. Một tài khoản khác bình thản: "Chúng ta đang làm ăn mà, hãy bình tĩnh".

Một số bình luận còn nhắc lại sự mâu thuẫn trong cộng đồng fan. "Mới vài tháng trước, các cậu còn cầu mong có đội nào đó mua anh ta cơ mà?", @thegiggleverse viết.

Cũng có ý kiến trung lập hơn: "Cậu ấy không làm được nhiều, nhưng luôn biết cách ghi bàn hoặc kiến tạo. Nếu đạt 20 bàn mùa này thì giá chắc chắn tăng, còn dưới 30 triệu bảng thì cũng hợp lý".

Rashford cho thấy phong độ ấn tượng trong màu áo Barcelona khi góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalonia đánh bại Elche 3-1 thuộc vòng 11 La Liga rạng sáng 3/11. Kể từ đầu mùa, anh ghi 6 bàn và có 7 pha kiến tạo sau 14 trận trên mọi đấu trường.

Khoảnh khắc hiếm có của Rashford

4 giờ trước

Rashford có thể giải nghệ tại Barcelona

Barcelona đang lên kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với Marcus Rashford, nhưng yêu cầu tiền đạo người Anh chấp nhận giảm lương đáng kể để phù hợp với tình hình tài chính của câu lạc bộ.

26:1531 hôm qua

Rashford gây ấn tượng mạnh

Thủ thành Wojciech Szczesny tiết lộ những điều ít ai biết về Marcus Rashford trong các buổi tập tại Barcelona.

47:2824 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

    HLV Flick lap thanh tich vo tien khoang hau hinh anh

    HLV Flick lập thành tích vô tiền khoáng hậu

    42 phút trước 09:22 3/11/2025

    0

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, Barcelona thiết lập kỷ lục ghi bàn liên tiếp trong lịch sử câu lạc bộ ở tất cả các giải đấu, đạt 49 trận tính đến thời điểm hiện tại.

    Co may dien ro mang ten Haaland hinh anh

    Cỗ máy điên rồ mang tên Haaland

    47 phút trước 09:17 3/11/2025

    0

    Cứ mỗi vòng đấu trôi qua, Erling Haaland lại khiến thế giới bóng đá phải định nghĩa lại hai chữ “hiệu suất”.

