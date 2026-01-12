Cầu thủ Barcelona hô tên Rashford

Marcus Rashford trải qua một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi lần đầu tiên giành danh hiệu cùng Barcelona.

Rashford có danh hiệu đầu tiên ở Barcelona.

Rạng sáng 12/1, Rashford cùng đồng đội đánh bại Real Madrid với tỷ số 3-2 và giành Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đầy biến động của tiền đạo người Anh trong thời gian qua.

Sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí trong phòng thay đồ của Barcelona trở nên cuồng nhiệt. Các cầu thủ đồng loạt hô vang tên Rashford, trong khi chính anh không giấu được niềm vui, nhảy múa và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc vinh quang.

Ít ai có thể ngờ rằng chỉ vài tháng trước, Rashford còn đứng trước viễn cảnh không tìm được bến đỗ phù hợp, để rồi giờ đây trở thành nhà vô địch trong màu áo một trong những CLB lớn nhất thế giới.

Ở trận đấu này, Rashford được tung vào sân trong giai đoạn cuối và đủ điều kiện nhận huy chương vô địch. Anh có một tình huống đáng chú ý khi bứt tốc từ giữa sân, đối mặt với Thibaut Courtois nhưng pha dứt điểm lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Rashford hiện thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn từ MU, sau khi gia nhập đội bóng xứ Catalonia vào mùa hè năm ngoái. Trưởng thành từ lò đào tạo của “Quỷ đỏ”, anh có tới 426 lần ra sân cho đội chủ sân Old Trafford trước khi rời nước Anh.

Kể từ khi khoác áo Barca, Rashford nhanh chóng hòa nhập, đóng góp 7 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo, trở thành một phương án tấn công quan trọng bên hành lang cánh trái.

