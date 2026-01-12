Phản ứng của báo Thái Lan sau trận hoà U23 Iraq

Hòa 1-1 với U23 Iraq, U23 Thái Lan chưa thắng nhưng vẫn còn hy vọng đi tiếp, trong khi báo chí Thái Lan coi đây là kết quả “còn sống” và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế chuyên môn chưa thể che giấu.

U23 Thái Lan vừa có trận hoà U23 Iraq.

Trong các bản tin và bài bình luận sau trận đấu thuộc loạt trận thứ hai bảng D, VCK U23 châu Á 2026 tối 11/1, truyền thông Thái Lan thống nhất ở một điểm: 1 điểm trước Iraq là kết quả chấp nhận được trong bối cảnh U23 Thái Lan bị đánh giá thấp hơn.

Nhật báo Thai Rath dùng cụm từ "vùng lên gỡ hòa" để mô tả màn trình diễn của đội nhà, nhấn mạnh tinh thần không bỏ cuộc khi bị dẫn bàn từ sớm. Theo tờ này, việc U23 Thái Lan có thể kéo trận đấu về thế cân bằng ở những phút cuối là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý, nhất là sau trận ra quân không như ý.

Bàn thắng muộn của Chinnakorn Phutthong, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, được nhiều tờ báo xem là bước ngoặt của trận đấu. Matichon đánh giá đây là phần thưởng cho những điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai, khi ban huấn luyện chấp nhận đẩy cao đội hình và chơi mạo hiểm hơn.

Tuy nhiên, Matichon cũng thẳng thắn chỉ ra rằng U23 Thái Lan để Iraq kiểm soát phần lớn thế trận, đặc biệt trong hiệp một, và phải trả giá bằng bàn thua từ chấm phạt đền.

U23 Thái Lan thi đấu rất nỗ lực, nhưng chưa thể đánh bại U23 Iraq.

Ở góc nhìn chiến thuật, các trang thể thao chuyên sâu cho rằng U23 Thái Lan vẫn gặp vấn đề trong khâu tổ chức lối chơi. Main Stand, nền tảng thể thao có ảnh hưởng lớn với giới trẻ Thái Lan, nhận định đội bóng áo xanh thiếu sự kết nối giữa các tuyến, phụ thuộc nhiều vào nỗ lực cá nhân thay vì các mảng miếng rõ ràng.

Dù vậy, Main Stand cũng ghi nhận việc các cầu thủ trẻ không sụp đổ tinh thần sau bàn thua, điều từng là điểm yếu cố hữu của bóng đá Thái Lan ở các giải trẻ châu lục.

Một điểm đáng chú ý khác là cách báo Thái Lan đặt trận hòa này trong bối cảnh toàn cục của bảng đấu. Nhiều bài viết nhấn mạnh rằng U23 Thái Lan chưa bị loại, nhưng cánh cửa đi tiếp giờ đây hẹp hơn rất nhiều.

Muốn tự quyết số phận, họ buộc phải thắng U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối. Siamsport mô tả cuộc đối đầu sắp tới là “trận chung kết sớm”, nơi mọi sai lầm đều có thể trả giá bằng tấm vé về nước.

Đáng chú ý, báo chí Thái Lan không tô hồng kết quả. Thay vào đó, họ coi trận hòa Iraq là tấm gương phản chiếu thực lực hiện tại của bóng đá trẻ nước này.

U23 Thái Lan có tinh thần, có khát vọng, nhưng vẫn thiếu sự ổn định và bản lĩnh để áp đặt thế trận trước các đối thủ Tây Á giàu thể lực và kinh nghiệm.

U23 Thái Lan có tinh thần, có khát vọng, nhưng vẫn thiếu sự ổn định và bản lĩnh để áp đặt thế trận trước các đối thủ Tây Á giàu thể lực và kinh nghiệm. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong tư duy truyền thông: bớt cảm tính, nhiều phân tích hơn, và sẵn sàng thừa nhận khoảng cách.

Tựu trung, trong con mắt báo chí Thái Lan, trận hòa U23 Iraq không phải là kỳ tích, cũng không phải thất bại. Đó là một điểm số đủ để “kéo dài sự sống”, nhưng đồng thời đặt U23 Thái Lan trước thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.

Trận đấu với Trung Quốc sẽ là nơi họ phải trả lời câu hỏi quan trọng: liệu tinh thần chiến đấu có đủ để bù đắp cho những hạn chế về chuyên môn, hay hành trình châu Á của “Voi chiến trẻ” sẽ dừng lại ở vòng bảng.