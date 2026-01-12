Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Thái Lan ngỡ ngàng với tiếng còi trọng tài

  • Thứ hai, 12/1/2026 06:15 (GMT+7)
Trọng tài chính có quyết định gây tranh cãi trong trận hòa 1-1 của U23 Thái Lan trước Iraq ở giải châu Á vào đêm 11/1.

Cầu thủ U23 Thái Lan bối rối với quyết định của trọng tài.

Phút 90+6, U23 Thái Lan đang có đợt tấn công ngay sát vùng cấm Iraq. Tuy nhiên, ông Yahya Al-Mulla lại cắt còi. Trọng tài chính dừng lại trong giây lát, sau đó thổi luôn 3 hồi còi kết thúc trận đấu trước sự ngỡ ngàng của cầu thủ "Voi chiến".

Ôn Al-Mulla nổi còi kết thúc trận vào đúng phút 90+6, không thừa hay thiếu một giây. Trước đó, vị vua áo đen người UAE định dừng trận đấu khi thấy số 13 của U23 Thái Lan nằm sân. Tuy nhiên, khi nhìn đồng hồ thấy thời gian bù giờ đã hết, ông quyết định kết thúc luôn màn so tài trên sân Prince Faisal bin Fahd Sports City.

Trước đối thủ mạnh, U23 Thái Lan bị dẫn trước nhưng kịp gỡ hòa ở phút 85. Thanawut Phochai thoát xuống dứt điểm trong vùng cấm, bóng bật ra đúng vị trí của Chinnakarn Phuthongyong, người nhanh chân tung cú sút quyết đoán, san bằng tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của ban huấn luyện Thái Lan.

Trận hòa 1-1 giúp U23 Thái Lan có được điểm số đầu tiên, tạm xếp thứ 4 bảng D. Ở lượt trận cuối, họ sẽ đối đầu U23 Trung Quốc trong cuộc so tài mang tính quyết định cho tấm vé vào vòng trong. Trong khi đó, U23 Iraq đứng thứ 3 với 2 điểm, vẫn còn nguyên cơ hội nhưng không được phép sẩy chân.

U23 Thái Lan Thái Lan U23 U23 châu Á Iraq

