Kịch bản để U23 Thái Lan đi tiếp ở giải châu Á

Tối 11/1, U23 Thái Lan cầm hoà U23 Iraq 1-1 ở lượt trận thứ 2, bảng D vòng chung kết giải U23 châu Á, để tránh viễn cảnh bị loại sớm.

Thoát thua trong gang tấc, U23 Thái Lan sống dậy hy vọng đi tiếp.

Trong trận ra quân, U23 Thái Lan dẫn trước U23 Australia từ phút thứ 6 nhưng pha vào bóng thiếu kiềm chế của Phon-Ek khiến anh nhận thẻ đỏ, để rồi đội bóng xứ chùa vàng thua ngược 1-2. Chính vì thế, một trận thua nữa trước U23 Iraq gần như sẽ khiến U23 Thái Lan bị loại, trong bối cảnh U23 Trung Quốc tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Australia 1-0 ở trận đấu trước đó.

Phút 27, Iraq mở tỷ số 1-0 từ chấm phạt đền khi Amouri Faisal thực hiện thành công, đánh bại thủ môn Chomphat Boonlert. Sang hiệp hai, đội bóng xứ chùa vàng chơi khởi sắc và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 85, khi Chinnakorn Phutonyong chích bóng ghi bàn.

Thậm chí, nếu dứt điểm chuẩn xác hơn cuối trận, U23 Thái Lan thậm chí có thể giành trọn 3 điểm. Kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1, U23 Thái Lan giành điểm đầu tiên và vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Hiện tại ở bảng D, sau 2 lượt trận, U23 Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 điểm, U23 Australia xếp thứ hai với 3 điểm, U23 Iraq (2 điểm) xếp thứ ba và U23 Thái Lan xếp cuối bảng với 1 điểm.

U23 Thái Lan có thể tự định đoạt số phận của mình.

Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng vẫn có cơ hội tự định đoạt số phận của mình ở giải U23 châu Á, nếu thắng U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối vào ngày 14/1.

Khi đó, U23 Thái Lan sẽ có 4 điểm, chắc chắn đi tiếp vì hơn U23 Trung Quốc (cũng 4 điểm) đối đầu trực tiếp, và không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu cùng giờ giữa U23 Australia và U23 Iraq.

Bởi lẽ, cho dù kết quả của trận đấu giữa U23 Australia và U23 Iraq có diễn ra như thế nào, U23 Thái Lan cũng chắc chắn đứng nhì bảng nếu đánh bại U23 Trung Quốc. Trong trường hợp hoà hoặc thua U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan chắc chắn bị loại.