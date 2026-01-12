Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
AFC khen U23 Thái Lan bản lĩnh

  • Thứ hai, 12/1/2026 07:15 (GMT+7)
AFC nhận định U23 Thái Lan bản lĩnh khi cầm hòa U23 Iraq 1-1 ở bảng D VCK U23 châu Á 2026 tối 11/1.

U23 Thái Lan có trận hòa quả cảm trước U23 Iraq.

Bị đánh giá thấp hơn sau thất bại 1-2 trước Australia ở lượt ra quân, Thái Lan nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Ngay phút thứ 4, Teerapat Pruetong khiến hàng thủ Iraq chao đảo bằng pha dứt điểm nguy hiểm, trước khi Chawanwit Saelao bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 15 khi cú sút chệch cột trong gang tấc sau một pha phản công sắc bén. Đây là khoảnh khắc mà AFC xem là bước ngoặt tâm lý đầu tiên của trận đấu.

Iraq, với áp lực phải thắng sau trận hòa Trung Quốc, dồn ép mạnh mẽ và được hưởng quả phạt đền ở phút 26, khi Nathan James phạm lỗi với Aymen Luay trong vòng cấm. Amoori Faisal không mắc sai lầm, đưa đội bóng Tây Á vượt lên.

Tuy nhiên, điều khiến AFC chú ý không phải bàn thua, mà là cách Thái Lan phản ứng. Họ không hề sụp đổ, trái lại còn đẩy cao đội hình, liên tục thử thách thủ môn Layth Sajid bằng những cú sút kỹ thuật của Thanawut Phochai và Iklas Sanron.

Sang hiệp hai, Thái Lan kiểm soát thế trận tốt hơn, kiên nhẫn bóp nghẹt Iraq bằng lối chơi giàu tốc độ và sự linh hoạt ở hai biên. Sự bền bỉ ấy cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 85, khi Thanawut kiến tạo để Chinngoen Phutonyong lạnh lùng dứt điểm, san bằng tỷ số 1-1. "Phần thưởng xứng đáng cho tinh thần không bỏ cuộc của U23 Thái Lan", AFC nhấn mạnh.

Ngay cả khi có cơ hội vàng ở phút bù giờ để giành trọn 3 điểm, Thái Lan vẫn bị thủ môn Iraq từ chối. Dẫu vậy, trận hòa này đủ để thắp lại hy vọng đi tiếp, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng U23 Thái Lan đã trở lại cuộc đua ở bảng D.

Ở lượt cuối, U23 Thái Lan sẽ chắc chắn đi tiếp nếu thắng U23 Trung Quốc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

