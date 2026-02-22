Bóng đá Campuchia đặt mục tiêu dự World Cup

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa công bố chiến lược phát triển dài hạn cho ĐTQG với mục tiêu vươn tầm khu vực, châu lục và xa hơn là sân chơi World Cup.

Bóng đá Campuchia tham vọng vươn tầm thế giới.

Theo lộ trình được FFC công bố, đội tuyển Campuchia đặt mục tiêu lọt vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup) giai đoạn 2028 và 2030. Đây được xem là bước đệm quan trọng để bóng đá xứ Chùa Tháp khẳng định vị thế trong khu vực.

Đến năm 2032, Campuchia hướng tới việc giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup, cụ thể là góp mặt ở vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu lục. Nếu hoàn thành mục tiêu, đây sẽ là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến vượt bậc của bóng đá Campuchia trên bản đồ châu Á.

Tham vọng lớn nhất trong bản kế hoạch là giành vé dự World Cup vào các kỳ 2042 và 2046. Đây là mục tiêu dài hạn, đòi hỏi sự đầu tư bài bản về đào tạo trẻ, cơ sở hạ tầng, hệ thống thi đấu quốc nội cũng như chiến lược phát triển bền vững.

FFC khẳng định không đưa ra những tuyên bố mang tính khẩu hiệu, mà là tầm nhìn được xây dựng trên nền tảng tái cấu trúc toàn diện bóng đá nước nhà. Từ công tác đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia đến việc tăng cường hợp tác quốc tế, Campuchia từng bước chuẩn bị cho hành trình dài hơi.

"Xây dựng tương lai từng bước một" là thông điệp xuyên suốt trong kế hoạch của FFC. Với chiến lược rõ ràng và quyết tâm mạnh mẽ, bóng đá Campuchia nuôi giấc mơ vươn mình ra khỏi khu vực, hướng đến sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới trong hai thập kỷ tới.